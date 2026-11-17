Apple, iOS 27.3 beta ile Siri AI ve Apple Intelligence için günlük kullanım sınırı getirirken iCloud+ abonelerine ekstra kota sunuyor.

Apple yayınladığı en son iOS 27.3, iPadOS 27.3 ve macOS 27.3 beta sürümleriyle birlikte Siri AI ve Apple Intelligence özellikleri için günlük kullanım sınırlarını ve ücretli abonelik yükseltmelerini test etmeye başladı.

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Her Apple cihazı, sunucu tabanlı yapay zekâ işlemeye dayanan Siri AI ve Apple Intelligence özellikleri için ücretsiz bir günlük erişim hakkına sahip olacak. Bu sınır aşıldığında kullanıcıların karşısına iCloud+ planıyla kullanımı genişletme seçeneği çıkacak.

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Günlük sınır dolduğunda hangi özellikler kısıtlanacak?

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Kişisel bağlama dayalı çok adımlı Siri AI istekleri : Sunucu tabanlı işleme gerektiren, örneğin Siri'ye belirli bir yere zamanında varmak için evden saat kaçta çıkmanız gerektiğini sormak gibi karmaşık talepler.

: Sunucu tabanlı işleme gerektiren, örneğin Siri'ye belirli bir yere zamanında varmak için evden saat kaçta çıkmanız gerektiğini sormak gibi karmaşık talepler. Görsel oluşturma ve düzenleme araçları : Image Playground ve Fotoğraflar uygulamasındaki Düzelt, Genişlet ve Uzamsal Yeniden Çerçeveleme gibi yapay zekâ seçenekleri.

: Image Playground ve Fotoğraflar uygulamasındaki Düzelt, Genişlet ve Uzamsal Yeniden Çerçeveleme gibi yapay zekâ seçenekleri. Kestirmeler iş akışları : AFM Cloud ve AFM Cloud Pro altyapısına dayanan otomasyonlar ve iş akışları.

: AFM Cloud ve AFM Cloud Pro altyapısına dayanan otomasyonlar ve iş akışları. Üçüncü taraf uygulamalar: Yapay zekâ özellikleri için Özel Bulut Sistemi üzerindeki Apple Foundation Models'ı kullanan uygulamalar.

Karmaşık ve çok adımlı istekler kısıtlanırken, temel Siri komutları cihaz limiti dolduktan sonra bile çalışmaya devam edecek. "30 dakikalık zamanlayıcı kur" veya "Eric'e yolda olduğumu mesaj at" gibi tek adımlı temel komutlarda herhangi bir kesinti yaşanmayacak.

iCloud+ abonelik planları kullanım limitini nasıl artırıyor?

Apple'ın mevcut iCloud+ planları, fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın Siri AI ve Apple Intelligence için daha yüksek günlük kullanım hakları sunacak. Hâlihazırda uygun bir iCloud+ planına abone olan kullanıcılar doğrudan daha yüksek kullanım limitlerinden faydalanabilecek. Ücretsiz limitler hesap bazında değil cihaz bazında tanımlanacak ve bir sonraki güne devretmeyecek.

Planlara göre sunulan ek kullanım limitleri şu şekilde:

50 GB : Limit artışı yok

: Limit artışı yok 200 GB : 2 kata kadar daha fazla kullanım limiti

: 2 kata kadar daha fazla kullanım limiti 2 TB : 5 kata kadar daha fazla kullanım limiti

: 5 kata kadar daha fazla kullanım limiti 6 TB : 10 kata kadar daha fazla kullanım limiti

: 10 kata kadar daha fazla kullanım limiti 12 TB: 20 kata kadar daha fazla kullanım limiti

Aile paylaşımı kullanan üyeler, abonelik planının sunduğu ek limiti ortak bir havuzdan kullanacak. Apple şu an için 12 TB'lık iCloud+ planının sunduğu kapasitenin ötesinde ek bir kullanım paketi sunmayı planlamıyor.

Kullanım kotaları nasıl işleyecek ve ne zaman sıfırlanacak?

Her Apple cihazı öncelikle kendi ücretsiz günlük limitini tüketecek, bu limit dolduğunda ise iCloud+ aboneliğinin sağladığı ücretli erişim devreye girecek. Aile gruplarında ücretsiz sınırına ulaşan bir cihaz, ortak havuzdan "ilk gelen kullanır" mantığıyla faydalanmaya başlayacak. Limitler kullanıcının bulunduğu saat dilimine göre gece yarısı sıfırlanacak, aile gruplarında ise planı satın alan kişinin saat dilimi baz alınacak.

Belirlenen dört kategorinin her biri farklı bir limite sahip olacak ve Apple, kullanıcıların kotalara çok hızlı takılmaması için beta test sürecini bu sınırları optimize etmek amacıyla kullanacak. Limitler özelliğin kategorisine, isteğin karmaşıklığına ve sistemdeki yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilecek.

Apple, kullanıcılar limitlerine yaklaştığında uyarı, limit tamamen dolduğunda ise bildirim göndermeyi planlıyor. Kullanıcılar bu noktada dilerlerse bir iCloud+ planı üzerinden ek erişim satın alabilecek, dilerlerse de kotalarının sıfırlanmasını bekleyebilecek.