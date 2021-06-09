Samsung Frame TV 2021 Duyuruldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Samsung, özelleştirilebilir çerçeveli tasarımıyla sanat tablosu gibi de kullanılabilen yeni akıllı TV modeli Samsung Frame TV 2021'i duyurdu. Yeni nesil Frame TV, kullanıcılara 5 farklı boyut seçeneği sunuyor.

Akıllı telefon pazarının yanı sıra TV pazarının da en iddialı üreticilerinden biri olan Samsung, yeni nesil "Frame TV 2021" modelini duyurdu. Daha akıllı ve daha şık bir görünüme sahip olan Samsung Frame TV 2021, yüzde 46 daha ince tasarımıyla adeta bir tablo gibi görünüyor.

43 inç ile 75 inç arasında değişen beş farklı boyut seçeneğine sahip olan Frame TV 2021, 4K QLED ekranı ile premium seviye görüntü sunarken; özelleştirilebilir çerçeve tasarımıyla bir TV'den fazlası gibi görünmeyi başarıyor.

Samsung Frame TV 2021'yi boyut açısından 43 inç, 50 inç, 55 inç, 65 inç ve 75 inç seçeneklerinden birini seçerek, ayrıca iki farklı çerçeve ve 5 farklı renk seçeneğinden biri ile özelleştirebiliyorsunuz. Üstelik tüm bu tasarım özellikleri Quantum Processor 4K görüntü motoru ve HDR10+ ile destekleniyor.

Frame TV 2021'in SpaceFit Sound özelliği, sesi odanın akustiğine göre optimize edebilirken; içerisinde bulunan Sanat Modu sayesinde Samsung Frame TV 2021, 1.400 sanat eserini sergileyebilmeyi mümkün kılıyor.

Çift bant Wi-Fi ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı desteği ile gelen Samsung Frame TV 2021, 849 dolarr başlangıç fiyatına sahip olacak. Ayrıca lansman kampanyası dahilinde Frame TV 2021'i özelleştirmeyi mümkün kılan çerçeveler de 135 dolar fiyat etiketine sahip olacak.