Google'ın bir süredir Fuchsia OS adı verilen yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığına dair haberler geliyor. Son iddialara göre Samsung da bu işletim sistemine geçiş yapmak isteyenler arasında yer alıyor.

Birkaç yıl önce Google'ın Fuchsia OS adı verilen yeni bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Pek çok kişiye göre bu işletim sistemi bir noktada Android'in yerini alacak olan işletim sistemi olacak ve Google'a, Apple'ın iOS üzerindeki kontrolüne benzer bir kontrol sağlayacak.

Henüz bu iddiaların hiçbiri doğrulanmış durumda değil ancak daha önce de çeşitli isabetli sızıntılar paylaşan Twitter kullanıcısı Ice Universe, Fuchsia'yı kullanacak muhtemel firmalardan birini açıkladı. Bu firma, akıllı telefon pazarının liderlerinden olan Samsung'dan başkası değil.

Samsung'dan Fuchsia hamlesi

"Samsung'un gelecekte Fuchsia OS'a geçmesi çok mümkün."

İlk olarak burada dikkat çeken noktalardan biri, bunun bir öngörü mü yoksa içeriden bir bilgi mi olduğunun belli olmaması. Zira Ice Universe gönderisinde herhangi bir kaynak ya da referans göstermiyor, yalnızca durumu belirtiyor.

Ayrıca bu durumun Samsung'un bir noktada Android'i bırakacağı anlamına gelmediğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Güney Koreli firma, Android'i tamamen bırakabileceği gibi her iki işletim sistemini de kullanıcılarına sunabilir. Burada son kararın ne olacağı konusunda Google'ın vereceği karar da büyük önem taşıyor.

Fuchsia gizemini koruyor

Fuchsia OS'un kullanıcılara ne gibi özellikler sunacağı da büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Bir süredir işletim sistemi hakkında bilgiler kulislerde dolaşıyor. Bu da Google'ın bu işletim sistemi için çok ciddi bir yatırım yapıyor olma ihtimalini gündeme getiriyor. Her durumda yakın gelecekte Fuchsia hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Fuchsia OS hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Android'in yerini başka bir işletim sisteminin almasını ister miydiniz?