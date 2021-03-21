Gelen haberlere göre Google, Fuchsia OS işletim sisteminin ilk geliştirici önizlemesini yayınlamaya hazırlanıyor. Ocak ayının sonunda hazırlanan yeni bir dal da bu gelişmenin habercisi olarak gözüküyor.

Ocak ayının sonlarında Google, Fuchsia OS projesinde yeni bir dal oluşturdu ve bu dala da releases/F1 adı verildi. Yeni dalın açılmasından sonra bu dal üzerinde çok sayıda kod eklenmişti. 6 hafta sonra da Fuchsia OS ekibi benzer bir releases/F2 dalı oluşturdu.

Öte yandan Google Flutter ekibinin de Fuchsia F1'in yayınlanmasına hazırlandığı ifade edildi .Linux tabanlı olmayan bir işletim sistemi olarak Fuchsia OS, Zircon adı verilen yeni mikrokernel üzerinde çalışıyor. Bu işletim sisteminin Android ve Linux uygulama prosedürlerini desteklemesi bekleniyor.

İlk örnekler geçen yıldan

Büyük testlerin işaretlerini geçtiğimiz yıl veren işletim sisteminin final testi iyi geçerse, Google geliştiriciler için ilk Fuchsia OS önizleme versiyonunu yayınlayacak. Firma geçtiğimiz yılın sonlarında da projeyi harici geliştiriciler için resmi olarak yayınlamıştı.

Yine de Google bugüne kadar işletim sisteminin herhangi bir kurulum versiyonunu yayınlamadı. Denemede bulunmak isteyen kişilerin kaynak kodlarını kendileri indirmeleri ve desteklenen cihazlara kurmaları ya da emülatörde çalıştırmaları gerekiyordu.

Açık kaynak kodlu olarak gerçekleştirilecek olan proje, AOSP'a benzer olacak ve farklı donanımlarda çalışabilecek. Bu cihazlar arasında akıllı ev aletleri, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve başka cihazlar da yer alacak.

Fuchsia kendine ait bir dünya olacak

Fuchsia OS hakkında açıklama yapan Android ve Chrome OS'un başındaki isim Hiroshi Lockheimer, yaptığı açıklamada "Bu yeni işletim sistemi için daha çok yeni özellik geliştiriyoruz. Bazı insanlar bunun "Yeni Android" ya da "Yeni Chrome OS" olduğunu düşünebilir ancak söylemek isterim ki Fuchsia OS, Fuchsia OS'tur - yeni bir tür işletim sistemi dünyası... " diyor.

Google, Fuchsia OS'tan oldukça çok şey bekliyormuş gibi gözüküyor. Yeni işletim sistemi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Google bir gün Microsoft'un tahtına geçebilir mi?