2019 yılının Şubat ayında tanıtılan ve dönemine göre fiyat performans ürünü olan Samsung Galaxy A50 bugün hala alınır mı sorusunu merak ediyorsanız, sizler için bu modeli en ince detaylarına kadar inceledik.

Samsung A serisi, ilk tanıtıldığı günden itibaren büyük bir dikkat çekmeyi başarıyor. Samsung, yalnızca Note ve S serisi ile yoluna devam etmek yerine daha çok fiyat performansı odaklayan A ve J gibi serileri de sürdürdü. Tıpkı A70 modeli gibi, 2019 yılında tanıtılan Samsung Galaxy A50 hala alınır mı sorusunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Samsung’un bundan 3 yıl önce ürettiği modeli günümüzde kullanılabilecek mi ve popüler sosyal medya uygulamalarında nasıl bir performans gösterecek? Bu tarz merak ettiğiniz tüm soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A50, 2019 yılının Şubat ayında Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından tanıtıldı. İlk çıktığı zaman, S veya Note serilerine göre daha uygun fiyatlı olmasına rağmen başarılı özelliklere sahip model, oldukça dikkat çekmişti. Samsung, o dönemlerde farklı serilerde oldukça hızlı telefon üretiyordu. Hatta öyle ki, Samsung Galaxy A70 modeli, A50 modelinden yalnızca bir ay sonra tanıtıldı. Bizim bu içeriğimizdeki konuğumuz ise Samsung Galaxy A50. Dilerseniz hiç lafı uzatmadan, merak ettiğiniz Samsung Galaxy A50 hala alınır mı sorusunu özellikleri ile birlikte yanıtlayalım.

Samsung Galaxy A50 hala alınır mı?

Samsung Galaxy A50 ekran özellikleri

İlk olarak, Samsung Galaxy A50’nin ekran teknolojisinden başlayalım. A50 modeli, 6.4 inç büyüklüğündeki bir ekranla tanıtıldı. Super AMOLED teknolojisine sahip bu ekran, 1080x2340 (FHD+) piksel çözünürlüğünde ve 60 Hz ekran yenileme hızına sahip. Bununla birlikte, 19:5:9 boyutlarında ekran oranı ve 403 PPI derecesinde piksel yoğunluğuna da sahip olduğunu belirtelim. Samsung Galaxy A50, 16 milyon renk sayısına sahip olmakla birlikte 84.5 % ekran gövde oranına da sahip.

Samsung Galaxy A50’nin bu ekranı, Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunuyordu. Gorilla Glass 3, uzun süredir akıllı telefonlar ile ilgiliyseniz sıklıkla duyduğunuz bir koruma teknolojisi. Hatta, Webtekno YouTube kanalımızın sıkı takipçisiyseniz sağlamlık testlerimizde Gorilla Glass 3’e nasıl meydan okuduğumuzu da biliyorsunuzdur. A50 ekran özellikleri bakımından çizilmeyi dirençli bir cama, multi touch özelliğine, çerçevesiz tasarıma, damla çentikli kamera tasarımına ve always-on display dediğimiz sürekli aktif ekran özelliklerini barındırıyor.

Samsung Galaxy A50 donanım özellikleri

Gelelim ekran tasarımının biraz arkasına. Yani, Samsung Galaxy A50 modelinin donanım özelliklerine. Model, Samsung Exynos 7 Series yonga setiyle birlikte tanıtıldı. Telefon, 8 çekirdekli 4x 2.3 GHz ARM Cortex A-73 işlemcisine sahip. RAM kısmına geçtiğimizde ise, 6 GB büyüklüğünde DDR4 bir ram bizi karşılıyor. Telefon, dönemine göre oldukça yeterli bir RAM miktarına sahip. Bununla birlikte, eğer 6 GB’lık RAM boyutu size büyük gelirse, aynı modelin 4GB RAM’e sahip modelini de satın alma imkanınız bulunuyor

Depolama tarafında pek bir seçenek bırakılmamış. Samsung Galaxy A70’i isterseniz 64, isterseniz de 128 GB depolama seçenekleri ile satın alabiliyordunuz. Bununla birlikte, telefonda bulunan hafıza kartı desteği ile birlikte de depolamanızı 512 GB’a kadar büyütebilme imkanına sahipsiniz.

Samsung Galaxy A50 batarya ve sistem özellikleri:

Telefonlarımızdaki şarj süresi, bizim için oldukça önemli. Günlük rutinimizde sürekli elimizde yardımcı bir powerbank ile gezmek yerine, batarya kapasitesi büyük telefonlar tercih ederek bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Samsung Galaxy A50, 4000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Bu batarya sayesinde 23 saat boyunca telefonla konuşabilir, 14 saat internet kullanabilir, 92 saat boyunca müzik dinleyebilirsiniz. Ama elbette, bu saatler sizin kullanımınıza göre değişiklik gösteriyor. Telefonumuzun bataryası, alt kısımda bulunan USB Type-C şarj girişi ile şarj oluyor. A50, 15W gücündeki hızlı şarj özelliğine de sahip. Ama ne yazık ki kablosuz şarj özelliğini desteklemiyor.

Samsung Galaxy A50, Samsung One UI 1.1 arayüzüne sahip. Bununla birlikte, ilk olarak Android 9.0 ile tanıtılan model Android 11’e kadar yazılım desteği almaya devam etti. Android 11’de yazılım güncellemeleri durdu ve artık yeni bir Android güncellemesi alamıyor.

Samsung Galaxy A50 kamera özellikleri:

Toplamda 3 adet arka kameraya ve bir adet ön kameraya sahip model, 25 megapiksellik bir ana kamera çözünürlüğüyle satışa sunuldu. Bununla birlikte 8 megapiksellik bir ikinci kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde bir üçüncü kamera da bulunuyordu. Samsung Galaxy A50, bu kameralar sayesinde 1080p (Full HD) video kaydı yapabiliyordu. Ama ne yazık ki 60fps değil, 30fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Arka kameramızın diyafram aralığı F1.7 olmakla birlikte, portre modu, HDR, panorama, yapay zeka sahne algılama, sesli komut, otomatik odaklama, yüz algılama gibi özelliklere sahip.

Telefonumuzun ön yüzünü çevirdiğimizde ise damla çentik tasarımıyla birlikte bizi karşılayan 25 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Ön kamera, tıpkı arka kamera gibi 1080p @30fps video kaydı yapabiliyor ve F2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera, tıpkı arka kamera gibi portre modu, HRD, sesle komut, yüz algılama gibi özelliklere de sahip.

Samsung Galaxy A50 temel özellikleri:

Ekran: 6.4 inç

Ekran gövde oranı: 84.5%

Ağırlık: 166 gram

Arka kamera çözünürlüğü: 25, 8, 5 MP

Dahili depolama: 64/128 GB

RAM: 6 GB

Yonga seti: Samsung Exynos 7 Series

CPU frekansı: 2.3 GHz

Ekran çözünürlüğü: 1080x2340 piksel

Video kayıt çözünürlüğü: 1080p (Full HD)

Batarya kapasitesi: 4000 mAh

İşletim sistemi versiyonu: Android 11

Sonuç: Bugün Samsung Galaxy A50 hala alınır mı?

Bunca özelliği listeledikten sonra, gelelim içeriğimizin en önemli konusuna. 3 yıl önce üretilen bir model olan Samsung Galaxy A50 hala alınır mı? Model A50, ekran tarafında oldukça yeterli donanıma sahip. Bununla birlikte, kamera tarafına geçtiğimizde ise yalnızca 1080p’ye kadar video kaydı yapabilmesi, günümüz telefonları ile kıyasladığımızda düşük kalıyor. Ama elbette, fotoğraf tarafında yeterli bir kamera çözünürlüğüne sahip.

Günümüz sosyal medya uygulamaları neredeyse her geçen gün yeni özellikler ekleyerek güncelleme alıyorlar. 2019 yılında üretilen bir model, günümüz sosyal medya uygulamalarında yeterli performans gösterecektir. Bununla birlikte, zaman zaman donma veya kasma gibi problemler ile karşı karşıya kalmanız büyük bir ihtimal. Hatta, eski Android telefonlarda en çok şikayetçi olunan Instagram hikayelerinde kasma problemini de yaşayabilirsiniz.

Ama eğer gündelik bir telefon olarak Samsung Galaxy A50 kullanacaksanız, sizler için oldukça doğru bir seçim olacaktır.

Sizler için tüm özelliklerini bir araya getirerek günümüz ile kıyasladığımız Samsung Galaxy A50, 2022 yılında alınır mı sorusunu yanıtladık. Sizler Samsung Galaxy A50 modelini kullandınız mı? Kullandıysanız bizlerle deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın.