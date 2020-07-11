Galaxy Fold 2, UNPACKED Etkinliğinde Tanıtılmayacak

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2'yi 5 Ağustos'taki UNPACKED etkinliğinde tanıtmayacağı iddia edildi. Kaynağa göre cihazın bu etkinlikte tanıtılmayacak olmasının en büyük nedenlerinden biri, yazılımın hâlâ hazır olmaması.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’u geçtiğimiz yılın şubat ayında piyasaya sürmüştü. Menteşe mekanizması ve diğer problemler nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan bu telefonu tarihe gömüp katlanabilir telefonlar için yeni bir sayfa açmak isteyen şirket, tüm odağını yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2’ye vermiş durumda.

Daha önceki bilgilere göre şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonunun, 5 Ağustos’taki UNPACKED etkinliğinde Galaxy Note20 ailesiyle birlikte tanıtılması bekleniyordu. Gelen son bilgilerse akıllı telefonun 5 Ağustos’taki bu etkinlikte değil, daha sonraki bir tarihte tanıtılacağını iddia ediyor.

Galaxy Fold 2, 5 Ağustos’taki UNPACKED etkinliğine hazır değil:

İddiaların kaynağı olan XDA yazarlarından Max Weinbach’a göre katlanabilir telefon, yazılımın hazır olmaması nedeniyle 5 Ağustos’taki etkinlikte gösterilmeyecek. Yazılımın eylül ayındaki bir lansmana bile hazır durumda olmadığını söyleyen Weinbach, cihazın en iyi ihtimalde bile eylül ortasından önce satışa sunulamayacağını belirtti.

Galaxy Fold 2’de yer alması beklenen özellikler:

Şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre iç tarafında 7,7 inçlik Infinity-O ekran tasarımıyla gelecek olan Galaxy Fold 2, dış taraftaysa 6,23 inç büyüklüğünde 60 Hz ekran yenilemeyi destekleyen OLED bir panel kullanacak. Donanım kısmında gücünü Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılan cihazın, bellek kısmındaysa 12 GB’lık RAM ile 256 / 512 GB depolama seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Kamera kısmında 64 MP telefoto sensörü, 16 MP ultra geniş açı sensörü ve 12 MP selfie kamerası olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla donatılan katlanabilir telefon, batarya kısmındaysa 25 W hızlı şarjı destekleyen 2.090 mAh ve 2.275 mAh olmak üzere toplam 4.365 mAh’lik bir pil kapasitesiyle birlikte satışa sunulacak.