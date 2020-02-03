Samsung'un akıllı hoparlörü Galaxy Home Mini, küçük olması ve taşınabilmesinin yanında ev ortamını kontrol eden bir sesli asistanı da içerisinde barındırmasıyla öne çıkıyor. Cihazın fiyatı ise sektör lideri diğer markaların sesli asistana sahip akıllı hoparlörlerinin yanında oldukça düşük kalıyor.

Cep telefonlarımızın akıllanmasıyla başlayan dijital teknoloji çağı, özellikle son 10 yıl içerisinde evlerimizi de akıllı hâle getirmeye başladı. Akıllı telefonlarımızda bulunan sesli asistanlar, hoparlör görümüne sahip cihazlar ile evlerimizin içerisine kadar geldi.

Çevrimiçi alışveriş sitesi Amazon tarafından 2014 yılında piyasaya sürülen yapay zekâ destekli ve Alexa isimli sesli asistan, kullanıcısına sunduğu özellikler ile yaşam ortamının çok daha kolaylaşmasına ön ayak oldu. Ev için akıllı asistan ürün sektörünün önünün açık olduğunu fark eden diğer teknoloji devleri ise bu doğrultuda Amazon'u takip etti.

Hoparlörlerin popülerliği günümüzde ne yazık ki azaldı. Hâlâ piyasada var olan ve raflardaki yerlerine tutunmaya devam eden hoparlörler ise bu alanda kendini kanıtlamış markaların yine kendilerini kanıtlamış hoparlör serilerine ait. Bu sektöre giriş yapıp öne çıkmak ise hiçbir şirket için kolay değil.

Bunlara rağmen Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni akıllı hoparlörü Galaxy Home Mini'yi tanıtmaya hazırlanıyor. İlk akıllı hoparlörü olan Galaxy Home ile başarısızlığa uğrayan Samsung'un yeni hoparlörü Mini'den ümidi ise büyük gözüküyor.

Adından da anlaşılabileceği üzere Galaxy Home Mini, Ağustos 2018'de ortaya çıkan ancak hiçbir zaman piyasaya sürülemeyen hoparlör Galaxy Home'dan daha küçük bir yapıya sahip bulunuyor.

Yeni hoparlöründe AKG ile iş birliği yapan Samsung, bu cihazında; akıllı ev sistemlerini, Bixby sesli asistanı, kızılötesi alıcıyı ve yüksek kaliteli sesi kullanıcısına sunuyor. Akıllı hoparlörü Galaxy Home Mini'yi ilk olarak Güney Kore'de 12 Şubat tarihinde (Unpacked 2020 Etkinliği'nin ertesi günü) satışa sunacak olan teknoloji devi, fiyat olarak ise 83 dolara denk gelen 99.000 Güney Kore Wonunu belirlemiş durumda.

Akıllı hoparlörün diğer ülkelerdeki raflarda kendisine yer bulup bulmayacağına dair ne yazık ki henüz herhangi bir bilgi yok.