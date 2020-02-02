Samsung Galaxy Z Flip İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Samsung’un çıkartacağı ikinci katlanabilir akıllı telefon olan Galaxy Z Flip, kanlı canlı olarak görüntülendi. Kaynağı bilinmeyen 19 saniyelik video, cihazın tasarımıyla ilgi bazı detayları gözler önüne seriyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung’un geçen sene çıkardığı Galaxy Fold’un ardından piyasaya süreceği ikinci katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in kanlı canlı bir videosu ortaya çıktı.

Videoyu Twitter’dan paylaşan Ben Geskin, cihazla ilgili herhangi bir ek bilgi ya da videonun kaynağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Daha önce cihazla ilgili ortaya çıkan görseller ve telefonun resmi çıkış tarihinin oldukça yaklaşmış olması, videodaki telefonun gerçekten Galaxy Z Flip olma ihtimalini bir hayli güçlendiriyor.

Samsung Galaxy Z Flip

Sadece 19 saniye süren videoda, cihazı neredeyse tüm açılarından görebiliyoruz. Telefon katlanmış durumdayken arka tarafında iki adet kamerayı ve cihazın ikinci ekranını görebiliyoruz. Bu ekranda saat, tarih ve bataryanın doluluk oranı yer alıyor. Ancak bu ekranda bildirimlerin de yer alacak olması oldukça muhtemel.

Telefon açıldığındaysa bir hayli uzadığı çok rahat bir şekilde görülebiliyor ki 21:9 oranında, hatta daha da büyük olduğunu söyleyebiliriz. Cihazdaki çerçevelerin ince olduğunu söylemek pek de mümkün değil ancak katlanabilir telefon için gayet normal diyebiliriz. Ekran açıldığında bunların haricinde en üst tarafta yer alan selfie kamerası da görülebilir.

Galaxy Fold kullanıcılarının şikayetlerinden bir tanesi olan kırışıklıkların bu telefonda yer almadığı görülüyor. Ancak video çözünürlüğünün düşük olması bu konudaki gözlemlere yanılma payı bıraktırıyor. Samsung’un Galaxy Z Flip’te Ultra Thin Glass adını verdiği bir ekran teknolojisi kullandığı biliniyor.

Cihazın ekranı katlandığında arada bir miktar boşluğun kaldığı görülebiliyor. Bu boşluk, cihazın ekranına toz girmesine sebep oluyor. Ancak tüm bu söylediklerimizin ve videodaki telefonun gerçek olup olmadığını telefon resmi olarak çıktıktan sonra görebileceğiz.