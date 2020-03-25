Samsung S20'nin Bazı Özellikleri S10 ve Note10'a Gelecek

Samsung, Galaxy S20 serisindeki bazı özellikleri Galaxy S10 ve Galaxy Note10'a getireceğini duyurdu. Şirket, Galaxy S20 serisinin bazı kamera özelliklerinin Galaxy S10 ve Galaxy Note10 modellerine de yazılım güncellemesi ile geleceğini açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa bir süre önce duyurduğu Galaxy S20 serisi ile tüketicilere yeni özellikler sundu. İlk etapta tüketiciler, bu özelliklerin sadece Galaxy S20 sahipleri tarafından kullanılabileceğini düşünüyorlardı. Ancak Samsung, Galaxy Note10 ve Galaxy S10 serisine sahip olan kullanıcıları sevindirecek bir açıklama yaptı.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy S10 ve Galaxy Note10 kullanıcıları, önümüzdeki günlerde çeşitli yazılım güncellemeleri almaya başlayacaklar. Bu güncellemelerde Samsung'un Galaxy S20 serisi ile duyurduğu bazı yeni özellikler, Galaxy S10 ve Galaxy Note10 kullanıcılarına da sunulmuş olacak. Dilerseniz hemen, Samsung'un yazılım güncellemeleriyle Galaxy S20 serisindeki hangi özellikleri nispeten eski cihazlarına sunacağına bakalım.

Samsung'un Galaxy S10 ve Galaxy Note10 serilerine sunacağı yeni özellikler

Gelişmiş video ve fotoğraf çekimleri

Samsung'un Galaxy S20 serisi ile duyurduğu "Single Take" ve "Hyperlapse" isimli kamera özellikleri, tüketiciler için fazlasıyla kaliteli çekim imkanı sunuyordu. Bu bağlamda Single Take, aynı anda birkaç fotoğraf ya da video çekebilmek için yapay zekayı kullanıyor, Hyperlapse ise uzun süreli hızlandırılmış video çekimleri yapılabilmesi için benzersiz bir deneyim sunuyordu. İşte bu özellikler kısa bir süre sonra Galaxy S10 ve Galaxy Note10 ailesinde de kullanılacak.

Samsung'un Galaxy S10 ve Glaxy Note10 ailesine sunacağı yeni kamera özellikleri bunlarla sınırlı değil. Öyle ki Galaxy S20 kullanıcıları, çektikleri fotoğraf ve videoları daha da etkileyici bir hale getirebilmek için kendi filtrelerini oluşturabiliyorlar. Ayrıca profesyonel video çekimleri yapmak isteyen Galaxy S20 kullanıcıları "Pro Video" isimli bir özelliği kullanabiliyorlar. Bu özellikler de ilerleyen günlerde Galaxy S10 ve Galaxy Note10 serilerinde kullanılabilecek.

Akıllı Galeri Özelliği

Samsung Galaxy S20 kullanıcıları, yapay zeka desteği sayesinde tertemiz bir fotoğraf ve video galerisine sahipler. Öyle ki "Akıllı Galeri", çekilmiş olan benzer görüntüleri bir araya getirip grupluyor. Böylelikle kullanıcılar hem benzer görüntüleri kolaylıkla inceleyebiliyorlar hem de galerinde farklı dönemlerde çekilmiş benzer görüntüleri bir arada tutabiliyorlar. İşte bu özellik de kısa bir süre sonra Galaxy Note10 ve Galaxy S10 serisinde yer alacak.

Kolay paylaşım özellikleri

Galaxy S10 ve Galaxy Note10 kullanıcıları, Samsung'un yayınlayacağı yazılım güncellemesi ile dosyalarını ve verilerini çok daha kolay ve gelişmiş bir şekilde paylaşabilecekler. Kullanıcılar, "Quick Share" özelliği sayesinde fotoğraf ve video gibi büyük dosyaları birden çok kişi ile kolaylıkla paylaşabilecekler. Ayrıca söz konusu güncelleme, telefonlardaki "Music Share" özelliği için de geliştirilmiş bir deneyim sunacak.