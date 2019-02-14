Samsung Galaxy S10'ların Tüm Aksesuarları Bir Videoda Görüntülendi

1 dk okuma süresi
6
2
0
0
0
Samsung Galaxy S10 modelinin çeşitli kılıfları, sadece siyah renkte gösterildi.

Samsung Galaxy S10 ile ilgili neredeyse tüm özellikler bir şekilde ortaya çıktı. Teknik özellikler, tasarım ve ters kablosuz şarj işlemi gibi daha birçok özellikler biliniyor. 
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S10’ların Ön Sipariş Hediyesi Galaxy Buds Olacak

Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e için tasarlanmış kapak ve aksesuarlar, Mobile Fun tarafından ortaya çıkarıldı. Neredeyse bütün aksesuar özelliklerinin, daha önceden sızdırılan bilgilerle uyuştuğu görülüyor. Ancak ters şarj özelliği için bu aksesuarların uygun olmadığı fark edilebiliyor.

Samsung Galaxy S10, farklı renklerde aksesuara sahip olacak

Önceki sızıntılar, Samsung'un; yeşil, mavi, beyaz, sarı ve pembe aksesuarlar geliştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu videoda ise siyah rengin hakim olduğu görülüyor.
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S10'lar Hakkında Edindiğimiz Toplam 25 Bilgi

Samsung Galaxy S10 modelleri için; deri kaplar da dahil olmak üzere çeşitli aksesuarlar geliştirildi. Bu video sızıntısı, henüz kesin bilgiler içermiyor. Bu nedenle diğer renkleri de beklemek gerekiyor. Aşağıdaki videodan, ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S10-official-covers-video-leak_id113620
Etiketler: samsung, akıllı telefon aksesuarı, Galaxy S10
6
2
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
6
2
0
0
0