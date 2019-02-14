Samsung Galaxy S10 modelinin çeşitli kılıfları, sadece siyah renkte gösterildi.

Samsung Galaxy S10 ile ilgili neredeyse tüm özellikler bir şekilde ortaya çıktı. Teknik özellikler, tasarım ve ters kablosuz şarj işlemi gibi daha birçok özellikler biliniyor.

Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10e için tasarlanmış kapak ve aksesuarlar, Mobile Fun tarafından ortaya çıkarıldı. Neredeyse bütün aksesuar özelliklerinin, daha önceden sızdırılan bilgilerle uyuştuğu görülüyor. Ancak ters şarj özelliği için bu aksesuarların uygun olmadığı fark edilebiliyor.

Samsung Galaxy S10, farklı renklerde aksesuara sahip olacak

Önceki sızıntılar, Samsung'un; yeşil, mavi, beyaz, sarı ve pembe aksesuarlar geliştirdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu videoda ise siyah rengin hakim olduğu görülüyor.

Samsung Galaxy S10 modelleri için; deri kaplar da dahil olmak üzere çeşitli aksesuarlar geliştirildi. Bu video sızıntısı, henüz kesin bilgiler içermiyor. Bu nedenle diğer renkleri de beklemek gerekiyor. Aşağıdaki videodan, ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.