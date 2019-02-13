Samsung Galaxy S10’ların Ön Sipariş Hediyesi: Galaxy Buds

Samsung Vietnam, yeni Samsung Galaxy S10’ları ön siparişte alanlara Galaxy Buds kablosuz kulaklıkların hediye olarak verileceğini teyit etti.

Samsung’un yeni Galaxy S10 ailesi yakın zamanda piyasada olacak. Firmanın çeşitli ülkelerdeki kolları reklam çalışmalarına başladı. Samsung Vietnam, en hızlı reklam kampanyasını başlatan kollardan birisi oldu.

Geçtiğimiz günlerde YouTube’da tanıtım videoları yayınlayan Samsung Vietnam, şimdi de Galaxy S10 ön siparişlerinde Galaxy Buds kulaklıklar verileceğini açıkladı. Aynı promosyon Rusya’da da gerçekleştirilecek. Başka pazarlarda da uygulanması beklenen bu yöntemin ülkemizde de tercih edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Vietnam’da Samsung Galaxy S10 ön siparişi verenlere bir de su geçirmez JBL Charge 3 Bluetooth hoparlör ve S10 Clear View kılıf hediye edilecek. Bu üç ürün toplamda yaklaşık 300 dolar ediyor. Kampanya 11 - 26 Şubat arasında geçerli olacak. Bu da kampanyayla ilgilenen kişilerin, telefonun lansmanının ardından sipariş vermek için birkaç gün daha zamanları olacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S10’un yanında tanıtılacak tek ürün Galaxy Buds değil. Galaxy Watch Active ve Galaxy Fit fitness takip cihazı da tanıtımda karşımıza çıkabilir. Ayrıca katlanabilir telefon da yetişmesi halinde sahne ışıklarını üzerinde toplayacaktır.