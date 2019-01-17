Samsung Galaxy S10’un Parmak İzi Okuyucusu, Ekran Koruyucu Varken Çalışmayacak

1 dk okuma süresi
21
7
3
2
0
Telefonuna ekstra koruma sağlama amacıyla ekran filmi taktıranlar için Samsung Galaxy S10’da ekrana gömülü parmak izi okuyucu, ekran koruyucu takılan telefonlarda çalışmayacak.

Yeni Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+, firmanın yeni parmak izi okuyucu teknolojisi olan ultrasonik parmak izi teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, eski optik teknolojiden daha güvenilir, daha hızlı ve daha doğru sonuçlar veren bir teknoloji. Kötü yanı ise parmak izi sensörünün ekran koruyucuyla çalışmaması.

Armadilotek’in attığı bir tweete göre firma, yeni Galaxy S10’larda kılıflarını ve koruma kaplarını denedi. Firma, telefonun parmak izi okuyucusu ekran koruyucuyu desteklemediği için yeni ürünlerde ekran koruyucu koymayacağını belirtti.
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S10 Plus'ın Geekbench Skoru Ortaya Çıktı

Firmanın şimdiye kadar hangi malzemeleri kullandığı ve hangi malzemeleri test ettiği bilinmiyor. Kullanılan malzemeye göre sonuçlar belki değişiklik gösterebilir. Bir diğer ihtimal de Samsung’un ekranını hali hazırda korumalı olarak üretmesi. Telefon piyasaya çıktıktan sonra bu konu da açıklığa kavuşacaktır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.gsmarena.com/galaxy_s10s_ud_fingerprint_reader_wont_work_with_screen_protectors-news-35105.php
Etiketler: ekran koruyucu, samsung galaxy s10, armadilotek
21
7
3
2
0
Emoji İle Tepki Ver
21
7
3
2
0