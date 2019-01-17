Telefonuna ekstra koruma sağlama amacıyla ekran filmi taktıranlar için Samsung Galaxy S10’da ekrana gömülü parmak izi okuyucu, ekran koruyucu takılan telefonlarda çalışmayacak.

Yeni Samsung Galaxy S10 ve Galaxy S10+, firmanın yeni parmak izi okuyucu teknolojisi olan ultrasonik parmak izi teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, eski optik teknolojiden daha güvenilir, daha hızlı ve daha doğru sonuçlar veren bir teknoloji. Kötü yanı ise parmak izi sensörünün ekran koruyucuyla çalışmaması.

Armadilotek’in attığı bir tweete göre firma, yeni Galaxy S10’larda kılıflarını ve koruma kaplarını denedi. Firma, telefonun parmak izi okuyucusu ekran koruyucuyu desteklemediği için yeni ürünlerde ekran koruyucu koymayacağını belirtti.

Firmanın şimdiye kadar hangi malzemeleri kullandığı ve hangi malzemeleri test ettiği bilinmiyor. Kullanılan malzemeye göre sonuçlar belki değişiklik gösterebilir. Bir diğer ihtimal de Samsung’un ekranını hali hazırda korumalı olarak üretmesi. Telefon piyasaya çıktıktan sonra bu konu da açıklığa kavuşacaktır.