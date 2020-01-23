Samsung Galaxy Z Flip'in Daha İyi Olacağına Dair İpuçları

Geçtiğimiz sene piyasaya çıkmasıyla birlikte eleştiri yağmuruna tutulan Galaxy Fold, Samsung'un derinlemesine düşünmesine yol açtı. Peki yeni katlanabilir cihaz Galaxy Z Flip, Fold'da eleştirilen noktaları kapatabilecek mi?

Samsung’un geçtiğimiz sene piyasaya sürdüğü ilk Galaxy Fold, şirketin açıkladığı güzel verilere rağmen kullanıcılar tarafından pek de sevilmedi. Cihazın ekranından menteşesine, kullanımından sunduğu zorluklara kadar her şey eleştiri yağmuruna tutuldu.

Samsung, bu eleştirilerden ve önceki cihazından yeterli dersi almış gibi gözüküyor. Zira önümüzdeki haftalarda göreceğimiz yeni katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy Z Flip, görünümü ve bazı özellikleriyle gayet iyi duruyor. Peki önceki Galaxy Z Flip’te Galaxy Fold’da bulamadığımız hangi özellikler olacak? Gelin, bu konuya bir bakış atalım.

Katlanma yönü:

Katlanma yönünden kastımız cidden çok basit. Samsung Galaxy Z Flip’in ekranı dikey olarak katlanabiliyor. Bu durum günümüzde akıllı telefonları kullanış şeklimize çok daha iyi uyuyor. Sonuçta katlanabilir telefonları cebimize taşıyacak en önemli özellik işlevsellik.

Samsung Galaxy Fold, kalın yapısı ve büyük ekranı nedeniyle taşıma zorluğu yüzünden epey kullanışsız bir cihazdı. Fakat Galaxy Z Flip, taşınabilir ve kompakt bir tasarıma sahip olduğundan çok daha iyi yorumlar alacaktır.

Genel tasarım:

Bugüne kadar Galaxy Z Flip’e ait olduğu iddia edilen görüntülerle karşılaştık. Bunun yanında oluşturulan render görüntülerini de gördük. Bu görüntüler ne kadar doğrudur bilemeyiz ancak cihaz gördüğümüz tasarımlara benzeyen bir yapıya sahip olacak.

Az önce bahsettiğimiz üzere Samsung Galaxy Fold, katlandığında fazlasıyla kalın oluyordu. Ayrıca cihazın menteşesi bir garip, ekranındaki çentik de ayrı bir tartışma konusuydu. İnternette gördüğümüz Galaxy Z Flip resimlerine bakacak olursak telefonun çok daha iyi bir tasarıma sahip olmasını bekleyebiliriz.

Ekran tasarımı:

Yukarıda Galaxy Z Flip’in prototipine ait olduğu iddia edilen görüntüyü görmektesiniz. Bu cihazı bir de Samsung Galaxy Fold ile karşılaştırın. Arada ne kadar çok fark var değil mi? Yeni katlanabilir telefonda çok daha basit bir ekran göreceğiz.

Cam ekran:

Bu konu şu anda resmi olarak doğrulanmış değil ancak ortalıkta çok fazla iddia var. İddialara göre Samsung Galaxy Z Flip’te plastik yerine ince ve katlanabilir bir cam göreceğiz. Bu ekranın sunacağı herhangi bir dezavantaj olacak mı, bunu zamanla göreceğiz.

Fiyat:

Samsung Galaxy Fold yurtdışında 2.000 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Ülkemizde bu fiyat 12.000 - 15.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Son çıkan bir iddiaya göre Samsung Galaxy Z Flip’in fiyatı 1.300 dolar seviyesinde olacak. Yani bu cihaz iPhone 11 Pro Max’ten ucuz olacak.