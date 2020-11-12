Samsung’un yıllardır raflarda gördüğümüz amiral gemisi serilerinden Note ailesine veda edebiliriz. Serinin ikonik kalemi bu defa Galaxy S21’e eşlik ediyor.

Hemen her akıllı telefon serisinin kendine has özellikleri olsa da, Samsung Note serisi kıvrımlı ekranları ve S Pen adı verilen kalemiyle en ayırt edilen serilerden biriydi. Yakında bu seriye veda etmemiz gerekebilir.

Daha önce de oldukça doğru bilgiler veren Ice Universe adlı Twitter kullanıcısı, yeni Samsung amiral gemileriyle ilgili dedikodu kazanını biraz daha kaynattı. Ice Universe’e göre yeni Samsung Galaxy S21 modeli, S Pen desteği ile gelecek.

Note serisi kaldırılıyor mu?

Samsung’un hali hazırda iki amiral gemisi akıllı telefon serisi bulunuyor. Bunlardan biri Galaxy ailesi, biri de Note ailesidir. Yeni katlanabilir telefonların da piyasaya girmesiyle birlikte Samsung, Note serisine veda etmeyi planlamış olabilir.

Firmanın böyle bir planının olmadığı senaryoda ise S Pen desteği, yeni amiral gemisinin sahip olduğu 1440p 144Hz ekranın daha verimli kullanılması amacıyla telefona eklenmiş olabilir. Ayrıca Galaxy S21’lerde kalem yuvası bulunmayacağını da göz önüne almak gerekiyor.

Şu anda Galaxy S21 serisinin Ocak 2021’de tanıtılması ve hemen ardından da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güney Koreli dev, yapacağı etkinliklerde bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır.

Samsung serileri azaltabilir

Kalem desteğinin varlığı tek başına Note serisinin sonunun geldiği sonucunu çıkarmak için yeterli değil. Yine de firmanın gelecekte 3 farklı amiral gemisi modeli kullanması pek de akla yatan bir senaryo değil. Bu nedenle firma bir ürün serisinden vazgeçebilir.

Akıllı telefon pazarının en büyük firmalarından olan Samsung, portfolyosunu hemen herkese hitap edebilecek şekilde düzenlemesiyle biliniyor. Bakalım firma gelecekte Note serisinin hayranları için yeni modeller çıkaracak mı? Yoksa her güzel şey gibi Note serisi de bir noktada sona mı erecek? Bu sorunun cevabını gelecek etkinliklerde Samsung verecek.