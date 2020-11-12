Samsung Galaxy S21’in Kalemi, “Note Serisinin Sonu mu Geliyor?” Dedirtti

2 dk okuma süresi
11
3
2
1
0
Samsung’un yıllardır raflarda gördüğümüz amiral gemisi serilerinden Note ailesine veda edebiliriz. Serinin ikonik kalemi bu defa Galaxy S21’e eşlik ediyor.

Hemen her akıllı telefon serisinin kendine has özellikleri olsa da, Samsung Note serisi kıvrımlı ekranları ve S Pen adı verilen kalemiyle en ayırt edilen serilerden biriydi. Yakında bu seriye veda etmemiz gerekebilir.

Daha önce de oldukça doğru bilgiler veren Ice Universe adlı Twitter kullanıcısı, yeni Samsung amiral gemileriyle ilgili dedikodu kazanını biraz daha kaynattı. Ice Universe’e göre yeni Samsung Galaxy S21 modeli, S Pen desteği ile gelecek.

Note serisi kaldırılıyor mu?

galaxy s21

Samsung’un hali hazırda iki amiral gemisi akıllı telefon serisi bulunuyor. Bunlardan biri Galaxy ailesi, biri de Note ailesidir. Yeni katlanabilir telefonların da piyasaya girmesiyle birlikte Samsung, Note serisine veda etmeyi planlamış olabilir. 

Firmanın böyle bir planının olmadığı senaryoda ise S Pen desteği, yeni amiral gemisinin sahip olduğu 1440p 144Hz ekranın daha verimli kullanılması amacıyla telefona eklenmiş olabilir. Ayrıca Galaxy S21’lerde kalem yuvası bulunmayacağını da göz önüne almak gerekiyor.
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S21 Ultra, 120 Hz Yenilenmeye Sahip QHD+ Ekranla Gelecek İddiası

Şu anda Galaxy S21 serisinin Ocak 2021’de tanıtılması ve hemen ardından da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güney Koreli dev, yapacağı etkinliklerde bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır.

Samsung serileri azaltabilir

Samsung S Pen
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy Note Serisinin Dünden Bugüne Evrimi

Kalem desteğinin varlığı tek başına Note serisinin sonunun geldiği sonucunu çıkarmak için yeterli değil. Yine de firmanın gelecekte 3 farklı amiral gemisi modeli kullanması pek de akla yatan bir senaryo değil. Bu nedenle firma bir ürün serisinden vazgeçebilir.

Akıllı telefon pazarının en büyük firmalarından olan Samsung, portfolyosunu hemen herkese hitap edebilecek şekilde düzenlemesiyle biliniyor. Bakalım firma gelecekte Note serisinin hayranları için yeni modeller çıkaracak mı? Yoksa her güzel şey gibi Note serisi de bir noktada sona mı erecek? Bu sorunun cevabını gelecek etkinliklerde Samsung verecek. 

Kaynak : https://www.sammobile.com/news/bye-bye-note-family-galaxy-s21-ultra-s-pen-support-may-be-reality/?__cf_chl_jschl_tk__=286582c5dfa5c08a2d9d65de2bbb1223a7f43b1b-1605193100-0-AZKsPL06wMe3Tmc8WQmnyaCySlcPtdsZpnTa0WnjJWwifYWbssUVBcva3uRl4RKknGYIb0CE_ZH7mkBBCjt
11
3
2
1
0
Emoji İle Tepki Ver
11
3
2
1
0
En Güncel Haberler