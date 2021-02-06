Galaxy S21 ailesinin üç yeni üyesini hediye edeceğimiz mobil fotoğrafçılık yarışması #EfsaneAnlar'ın kazananları, yüksek katılım oranları ve eleme sürecinin uzaması nedeniyle 08.02.2021 tarihinde Webtekno sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Merhaba Webtekno takipçileri, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Samsung iş birliğinde #EfsaneAnlar adlı bir yarışma düzenlemiş ve yarışmanın sonucunda birer kişiye Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve S21 Ultra hediye edeceğimizi duyurmuştuk.

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve 05.02.2021 tarihinde Webtekno sosyal medya hesaplarında kazananların açıklanacağını duyurduğumuz yarışmanın sonuçlarının belirlenen tarihte açıklanmamasına dair gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

Öncelikle yarışmaya olan yoğun ilginizden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Ancak yarışmaya çok fazla katılım olması, eleme sürecinin uzamasına ve haliyle kazananların belirlenen tarihte açıklanamamasına neden oldu.

Yaşanan bu gecikmeden dolayı tekrardan hepinizden özür diliyor ve yarışmanın kazananlarının 08.02.2021 Pazartesi günü Webtekno sosyal medya hesaplarından duyurulacağını bildirmek istiyoruz.