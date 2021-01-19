Samsung Galaxy S21 Hediyeli #EfsaneAnlar Yarışması Başladı

Samsung, 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni akıllı telefonları Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra’yı tanıtmıştı. Otoriteler tarafından hem tasarım hem de performans açısından övgüler alan Galaxy S21 ailesi, Efsane Anlar’ı kaçırmayan sosyal medya kullanıcılarının çok hoşuna gidecek bir yarışma ile üç şanslı kişiye hediye edilecek.
Üstelik yarışmaya katılmak çok basit ve herhangi bir katılım sınırı da bulunmuyor. Instagram ve Twitter hesaplarınız ile güvendiğiniz fotoğrafları, aşağıdaki şartlara uygun şekilde paylaşın. Sonuçlar, 05.02.2021 tarihinde Webtekno sosyal medya hesaplarından resmi olarak açıklanacak.
Samsung #GalaxyS21 #EfsaneAnlar yarışmasına nasıl katılım sağlanır?
- Çektiğiniz bir ya da birkaç fotoğrafı seçin,
- Twitter ya da Instagram hesabınızdan #EfsaneAnlar ve #GalaksindeOzgursun etiketleri ile paylaşın,
- Paylaşım yaptığınız platformdaki @samsungturkiye ve @webtekno hesaplarını takip edin,
- İnsan yüzü/silüeti bulunan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Kazananlar Webtekno jurisi tarafından farklılık, dil-anlatım, özgünlük kriterlerine göre değerlendirilecektir.
Yarışma sonucunda jurimiz tarafından fotoğrafları seçilen 1 kişiye Samsung Galaxy S21, 1 kişiye S21 Plus ve 1 kişite S21 Ultra hediye edilecek.
Webtekno #EfsaneAnlar Yarışması Katılım Koşulları:
- Galaxy Unpacked Sosyal Medya kurgusuna sadece Türkiye’de ikamet edenler katılabilir. 18 yaşını henüz doldurmamış katılımların ebevenylerinden yazılı izin aldıklarına dair belge ile katılımlarında bir sakınca yoktur. Webtekno, 18 yaşından küçüklerin, kurguya bilgi sunmalarından ya da katılmalarından sorumlu tutulamaz. Katılımcı, sunduğu içeriklerin kendine ait özgün içerikler olduğunu; hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, sunduğu içeriğin siyasi, uygunsuz veya farklı açık veya kapalı marka reklamı içermediğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, işbu maddeye aykırılık sebebiyle Webtekno ve/veya bağlı şirketlerine karşı herhangi bir yasal işlem başlatılması ve/veya cezai işlem uygulanması durumunda, Webtekno ve/veya bağlı şirketlerinin hiçbir sorumluluklarının olmadığını; münhasıran ilgili içeriği sunan taraf olarak kendisinin sorumlu olduğunu, Webtekno ve/veya bağlı şirketlerinin Katılımcı’ya yönlendirme yapacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen uygunsuz içerikleri sunan katılımcı diskalifiye edilir, Webtekno tarafından uygun bulunmayan içerik yayınlanmayacaktır. Katılımcı gönderdiği içeriğin yayınlanmaması sebebiyle hiçbir hak iddia etmeyeceğini peşinen kabul eder.
- Ayrıca, kampanya dahilinde kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların uygun görülenleri, bir kısmı veya tamamı, Samsung Türkiye’nin uygun göreceği şekillerde, her türlü iletişim mecrasında, reklam kampanyalarında, Webtekno’ya ait internet sayfalarında ve çeşitli mecralarda süre ve yer sınırı olmaksızın yayınlanabilecektir. Kampanyaya katılan katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Katılımcı Kampanya için oluşturulan her türlü görsel üzerinde sahip olunan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ve manevi hakları üzerindeki kullanım yetkisini süresiz, ücretsiz ve her türlü sınırlamadan ari olarak Samsung Türkiye’ye işbu belge ile devrettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
- Katılımcı, Kampanya için oluşturduğu her türlü görsel üzerinde sahip olunan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ve manevi hakları üzerindeki kullanım yetkisini süresiz, ücretsiz ve her türlü sınırlamadan ari olarak Webtekno’ya işbu belge ile devrettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder.
- Webtekno, bu kurguya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Kurgu esnasında, sonuçları lehlerine değiştirmek amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişiler hiçbir uyarıda bulunulmaksızın bu Sosyal Medya kurgusundan diskalifiye edilecektir.
- Katılımcılar, bu kurguya katılıp bilgilerini paylaşarak; Webtekno bilgilerini, Webtekno Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamasını, kullanmasını ve 3.kişilerle paylaşmasını kabul etmiş sayılırlar.
- Bu kurguya katılmak için tüm katılımcıların aşağıdaki adımları uygulaması gerekecektir: #GalaksindeOzgursun #EfsaneAnlar, hashtagleri ile paylaşarak @samsungturkiye ve @webtekno Instagram hesaplarını takip etmelidir. Galaxy serisinin en yenisine sahip olmak için en yaratıcı 3 fotoğraf sahibi kişi Webtekno özel jürisi tarafından farklılık, dil-anlatım, özgünlük kriterlerine göre değerlendirilecektir. Paylaşılan fotoğraflar için de insan yüzü / silüeti belirgin olan paylaşımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- (i)Bu değerlendirme sonucunda jüri tarafından seçilen 3 kişi 14 Ocak’ta tanıtılan Galaxy S serisinin yeni akıllı telefonlarına sahip olacaktır.
- (ii) Kazananların, açıklandıkları tarihten en geç 5 gün sonrasına kadar (5 Şubat 2021), kendilerine direkt mesaj (direct message-DM) olarak atılan bilgilendirme yazısına cevap ve onay vermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar dönüş yapmayan kullanıcılar hakkını kaybetmiş olacak ve sıra yedek talihliye geçecektir.
- Bu kurguya katılım 19 Ocak 2021’de yapılan duyuru ile başlayacaktır ve 31 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu tarihten önce ve/veya sonra gelecek katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir kişi, Kampanya dahilinde istediği kadar içerik paylaşabilir.
- Webtekno, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği bir katılımı uyarı yapılmaksızın geri çevirme hakkına sahiptir. Haksız rekabeti önlemek amacıyla sahte olduğu tespit edilen hesaplar, uyarı yapılmaksızın diskalifiye edilir.
- Kampanyaya katılım için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
- Katılımcıların iletecekleri içerikler ve yapacakları başvurularla ilgili oluşabilecek iletişim sorunları nedeniyle, Webtekno hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İhtilaf vukuunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Webtekno’nun Kampanya şartları ve diğer duyuruları esas alınacaktır.
- Webtekno, Kampanya’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Webtekno’nun her zaman, tek taraflı olarak Kampanya’yı sürekli veya geçici olarak durdurma, uzatma, işbu Kampanya şartlarında herhangi bir uyarı olmaksızın değişiklik yapma hakkı vardır. Değişiklikler, Web-Sitesi’nde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmektedir.
- Hesaplamalarda Webtekno’nun defter ve kayıtları dikkate alınacaktır.
- Ödülün parasal karşılığı veya tarih değişikliği talep edilemez. Ödül, sadece kazanan katılımcı tarafından kullanılabilir, 3. kişilere devredilemez.