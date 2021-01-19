Samsung Galaxy S21 Hediyeli #EfsaneAnlar Yarışması Başladı

Samsung Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz mobil fotoğrafçılık yarışması başladı. Çektiğiniz kareleri, yarışmanın şartlarına uygun şekilde Instagram ya da Twitter’dan paylaşmanız, katılım sağlamak için yeterli. Yarışmanın sonucunda birer kişiye Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra hediye edilecek.

Samsung, 14 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde yeni akıllı telefonları Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra’yı tanıtmıştı. Otoriteler tarafından hem tasarım hem de performans açısından övgüler alan Galaxy S21 ailesi, Efsane Anlar’ı kaçırmayan sosyal medya kullanıcılarının çok hoşuna gidecek bir yarışma ile üç şanslı kişiye hediye edilecek.

Üstelik yarışmaya katılmak çok basit ve herhangi bir katılım sınırı da bulunmuyor. Instagram ve Twitter hesaplarınız ile güvendiğiniz fotoğrafları, aşağıdaki şartlara uygun şekilde paylaşın. Sonuçlar, 05.02.2021 tarihinde Webtekno sosyal medya hesaplarından resmi olarak açıklanacak.

Samsung #GalaxyS21 #EfsaneAnlar yarışmasına nasıl katılım sağlanır?

Çektiğiniz bir ya da birkaç fotoğrafı seçin,

Twitter ya da Instagram hesabınızdan #EfsaneAnlar ve #GalaksindeOzgursun etiketleri ile paylaşın,

ve etiketleri ile paylaşın, Paylaşım yaptığınız platformdaki @samsungturkiye ve @webtekno hesaplarını takip edin, İnsan yüzü/silüeti bulunan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. Kazananlar Webtekno jurisi tarafından farklılık, dil-anlatım, özgünlük kriterlerine göre değerlendirilecektir.

ve hesaplarını takip edin,

Yarışma sonucunda jurimiz tarafından fotoğrafları seçilen 1 kişiye Samsung Galaxy S21, 1 kişiye S21 Plus ve 1 kişite S21 Ultra hediye edilecek.

Webtekno #EfsaneAnlar Yarışması Katılım Koşulları: