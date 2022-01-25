Samsung Galaxy S22'nin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarını duyuracağı Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştireceği tarih, Samsung'un resmi sitesinde ortaya çıktı. Buna göre Galaxy S22 ailesi, 9 Şubat'ta karşımıza çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki günlerde bir "Galaxy Unpacked" etkinliği gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında da yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S22'yi tanıtacak. Şirket, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir tanıtım videosunda bu etkinliği duyurmuştu ancak tarih vermemişti. Yaşanan yeni bir gelişme, bir süredir iddialar kapsamında olan 9 Şubat'ın kesinleştiğini düşündürüyor.

Akıllı telefon dünyasının en önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Evan Blass, Twitter'da bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğraf üzerine harekete geçen teknoloji tutkunları, şirketin internet sitesindeki kodlarda da 9 Şubat ibaresine denk geldiler. Gelin hem o fotoğrafa hem de kodlarda yer alan detaylara sırasıyla bakalım.

Sızdırılan etkinlik fotoğrafı şöyle

Evan Blass tarafından sızdırılan görüntü, akıllı telefonlarla ilgili net bir şey sunmuyor. Afişte, etkinliğin 9 Şubat 2022'de gerçekleştirileceğini görüyoruz.

Bu sızıntı üzerine TechInsider isimli bir Twitter hesabından dikkat çeken bir ekran görüntüsü paylaşıldı. Bu ekran görüntüsüne göre Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği için hatırlatıcı oluşturmaya yarayan kodları sitesine gömmüş, ancak henüz aktifleştirmemişti. Site kodlarının ekran görüntüsü şöyle görünüyor:

Kodlara baktığımızda, Samsung'un Google, Outlook ve Yahoo'nun takvim uygulamalarına yönlendirme yapan bazı bağlantılar görüyoruz. Bu bağlantılar, bizi bir etkinlik için hatırlatıcı oluşturmaya götürüyor. Örneğin; Google için oluşturulan bağlantıya ulaştığımızda karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor:

Bu gelişmelerin bazı şeyleri kesinleştirdiğini ancak Samsung'un bu konuda henüz net bir açıklama yapmadığını unutmamak gerekiyor.

Eğer şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi muhtemel Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak Galaxy S22 ailesinin teknik özellikleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz burada, şirketin aynı etkinlikte tanıtacağı düşünülen yeni tableti Galaxy Tab S8 ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz de buradaki içeriğimize göz atabilirsiniz. Telefonların fiyatı ile ilgili detaylara ise buradaki haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.