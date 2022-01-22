Güney Kore teknoloji devi Samsung, 9 Şubat’ta gerçekleşecek olan Unpacked etkinliği ile ilgili detaylar konusunda hala sessiz ancak birkaç söylenti gelmeye başladı. Ayrıca şirket, etkinlik için iddialı bir tanıtım videosu paylaştı.

Samsung, önümüzdeki Şubat ayında her yıl olduğu gibi Unpacked etkinliği gerçekleştirecek ve yepyeni ürünlerini tüketicilerine tanıtacak. Şu ana kadar teknoloji devinin etkinlikte hangi ürünleri tanıtacağı belirsizdi zira şirketten açıklama yapılmadı ancak tabii ki geçmiş yıllara da baktığımızda teknoloji devinin yeni Galaxy S22 serisini tanıtması uzun zamandır bekleniyor.

Android sızıntılarıyla tanınan Ice Universe’ün duyurduğuna göre Güney Kore menşeili teknoloji devi Samsung, 9 Şubat’ta gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S22 serisini ve Galaxy Tab S8’i duyuracak.

Galaxy Note serisi tarihe karışıyor

Samsung, Galaxy S22 serisi hakkında kendine çok güveniyor ve serinin akıllı telefonlar için yeni bir standart oluşturacağını belirtiyor. Ayrıca yeni seri ile birlikte uzun zamandır konuşulan bir diğer konu ise Galaxy Note serisinin kalkacağı ve Galaxy Ultra ismiyle yeniden piyasaya sürüleceği.

Galaxy’nin yeni S20/S21 Ultra varyantlarında aynı Note serisindeki gibi büyük ekran ve bir akıllı kalem bulunuyor. Note’un tarihe karışması bir hayli olası. Geliştirilmiş kamera deneyimi dışında Samsung, Galaxy S22’nin ne teknik özellikleri ne de geneli hakkında herhangi bir bilgi vermemiş ancak söylentilere göre üç model göreceğiz. Bunlar S22, S22+ ve S22 Ultra olacak.

Etkinliğin ilk tanıtım videosu da geldi