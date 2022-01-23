Samsung Galaxy S22 Ailesinin Avrupa Fiyatları Ortaya Çıktı

Son zamanlarda teknoloji gündeminden hiç düşmeyen Samsung Galaxy S22 serisinin Avrupa fiyatları ünlü bir sızıntı uzmanı tarafından Twitter'da bir tweet aracılığıyla sızdırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S22 ailesinin tanıtacağı Unpacked Etkinliğinden ilk tanıtım videosu geldi ve sizlere geldiğini duyurmuştuk.Tahmin edilen özellikleriyle bile hyecanlandıran S22 serisi hakkında pek çok dedikodu dönmüş ve piyasadaki en uygun fiyatlı amiral gemisi olacağı söylenmişti.

Ancak akıllı telefonlar hakkındaki sızıntıları ile bilinen Roland Quandt kendi Twitter hesabında Galaxy S22 ailesinin Avrupa fiyatlarını açıkladı. Gelin hep beraber hangi modelin ne kadar olduğuna bu haberimizde bakalım.

Samsung Galaxy S22 849 Euro Olabilir

Güvenilir sızıntı kaynağı Roland Quandt'a göre, Galaxy S22 serisinin en ucuz üyesi 849 euro olarak başlangıç yapacak, serinin Plus modeli 109 euro ve Ultra ise 1249 euro olacak. Bu, Avrupa'daki serinin başlangıç ​​fiyatının S21 serisi ile aynı kalacağı ve Güney Koreli şirket Samsung'un her model için 200 euro fark almayı planladığı anlamına geliyor. Buna ek olarak ayrıca, şirket görünüşe göre geçtiğimiz günlerde olduğu gibi S22 ve S22+'da bir depolama artışı için sadece 50 euroluk bir fiyat artışı istemesi kuvvetle muhtemel.

Bununla birlikte sızıntılar, Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 8GB RAM ile kullanıcıların beğenisine sunulmak için kutudan çıkması bekleniyor. S21 Ultra'da bulunan 12GB RAM'den daha düşük ve S22 Ultra modellerinin daha yüksek depolama seçeneğinden daha az alacağı söylentiler arasında. Yani bir bakıma, S22 Ultra ile paranızın karşılığında daha az donanım alıyor olabilirsiniz.

Bu bilginin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu hakkında henüz net bir bilgi yok. 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB alana sahip versiyonlar olacak ancak teknoloji devi Samsung, bu depolama yükseltmesi için 100-200 euro fark istemeyi planlıyor. 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip en üst versiyonu Galaxy S22 Ultra, 1449 euro olabilir. Son zamanda çıkan fiyat söylentileri ve sızıntılara tekrardan bir göz gezdirecek olursak; Galaxy S22: 899 dolar, Galaxy S22+: 1.099 dolar, Galaxy S22 Ultra: 1.299 dolar olması bekleniyor.

Samsung Galaxy S22 Serisi Sızdırılan Avrupa Fiyatları

Samsung Galaxy S22 8/128GB = 849 euro

Samsung Galaxy S22 8/256GB = 899 euro

Samsung Galaxy S22+ 8/128GB = 1049 euro

Samsung Galaxy S22+ 8/256GB = 1099 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 8/128GB = 1249 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB = 1349 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 12/512GB = 1449 euro

Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.