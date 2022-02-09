Samsung, Galaxy S22 Ailesi İçin YouTube İle Ortaklık Kurdu

Samsung, bugün yapılan Galaxy Unpacked etkinliğinde YouTube ile yeni ortaklığını duyurdu. Samsung’un bu ortaklığı sayesinde S22 ailesindeki cihazlar, başka hiçbir telefonun sahip olamayacağı özelliklere kavuşacak.

Samsung, bugün yapılan Galaxy Unpacked etkinliği ile uzun zamandır beklenen Galaxy S22 ve Galaxy S22 Ultra’yı tanıttı. Yeni tanıtılan Galaxy Tab S8 ailesi ile uyumlu çalışacak bu telefonlar, Samsung’un dünya devi uygulamalarla yaptığı ortaklıklar ile çok daha güçlü olacak.

Güney Koreli teknoloji devi, S22 ailesine özel olarak YouTube ile anlaşma yaptığını açıkladı. Daha önceden de YouTube ile bir ortaklık yaparak kullanıcılarına ücretsiz YouTube Premium üyeliği veren marka bu anlaşmanın sonucunda ise S22 ailesindeki telefonlara sahip olan kullanıcılara başka hiçbir telefonun sahip olamayacağı özellikler sunacak.

S22 ailesine özel YouTube özellikleri geliyor

Samsung ile YouTube’un yaptığı ortaklığa göre, S22, S22 Plus ve S22 Ultra telefonlarından birisine sahip olan kullanıcılar, ücretsiz YouTube Premium denemesine sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar YouTube’a ek bir ücret ödemeden hem YouTube Premium’un hem de Galaxy S22 ailesinin yeni özelliklerini deneyimleyebilecek.

Ücretsiz YouTube Premium denemesine ek olarak kullanıcılar, kendilerine gönderilen YouTube linklerini uygulamayı açmadan, bir pop-up pencerede izleyebilecek. Aynı zamanda Google Duo kullanarak yapılan görüntülü görüşmelerde kullanıcılar, herhangi bir ek uygulamaya gerek duymadan YouTube’un kendi uygulamasından arkadaşlarıyla birlikte video izleme şansı elde edecek.

YouTube ile yapılan bu ortaklık sayesinde Galaxy Watch 4 kullanıcıları da YouTube Music uygulamasını akıllı saatlerinde kullanabilecek.

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