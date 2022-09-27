Samsung, iOS 16'nın Kilit Ekranı Özelliklerini Kopyaladı!

Samsung'un, yeni One UI 5 beta 3 güncellemesiyle Apple'ın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu iOS 16'nın adeta kopyaladığı ortaya çıktı. Buna göre şirket, yeni sürümde kilit ekranı konusunda iOS 16'yı andıran değişikliklere gitti.

Apple, yakın zamanda merakla beklenen iOS 16’yı iPhone kullanıcıları için kullanıma sundu. Yeni sürüm, birçok yenilik içermesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Bunlardan biri de kilit ekranı tasarımındaki değişikliklerdi. iOS 16, kullanıcılara kilit ekranlarını istedikleri gibi özelleştirebilme, font değişiklikleri, duvar kağıtlarında yenilikler ve daha birçok yeni özelliği kullanma fırsatı sundu.

Şimdi ise Samsung’un yaptığı yeni bir güncelleme ile iOS 16’dan ciddi derecede ilham aldığı ortaya çıktı. One UI 5 beta 3 güncellemesiyle ortaya çıkan yeni özelliklerde Samsung’un iOS 16 ekranını tabiri caizse kopyaladığı görüldü.

İşte Samsung’un iOS 16’ya benzerliğiyle dikkat çeken güncellemesi

Sosyal medya üzerinden gelen görüntülerde, Samsung’un iOS 16 kilit ekranına benzer değişikliklere gitmesi büyük dikkat çekti. Güney Kore merkezli teknoloji devi, daha önce GoodLock isimli Galaxy telefonların kilit ekranını düzenlemeye olanak tanıyan bir uygulamaya sahipti. Yeni güncellemeyle de bu özelliğin artık işletim sistemine entegre edileceği ortaya çıktı.

Buna göre beta güncellemesiyile şirket, düzenleme yapmak için ekrana basılı tutma, duvar kağıtlarına filtre ekleme, ‘koleksiyonlar’ seçeneği gibi yeni işlevleri kilit ekranlarına ekledi. Bunun yanı sıra kilit ekranı düzenleme arayüzünün de iOS 16 kilit ekranı ile neredeyse aynı olduğu görüldü. Saat stilleri ve font sayfası da One UI beta 3 güncellemesinde Apple’ın yeni işletim sistemine olan benzerliği ile göze çarpan diğer detaylardı.

Tabii ki şirketlerin birbirinden referans alarak özellikleri kendi cihazlarına getirmesi alışılmamış bir durum değil. Bu tarz durumlar daha önce birçok kez teknoloji devleri arasında yaşanmıştı. Ancak, Samsung’un iPhone 14’ün tanıtımının Apple ile dalga geçip sonrasında kilit ekranını kopyalamasının biraz ilginç olduğunu söyleyebiliriz.

iOS 16'yı incelediğimiz videomuz için;