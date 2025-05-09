Samsung'un merakla beklenen yeni modeli Galaxy S25 Edge çok yakında tanıtılacak fakat lansman öncesinde telefonun resmî basın görselleri sızmış durumda.

Samsung’un merakla beklenen yeni ve ince modeli Galaxy S25 Edge'e dair sızıntı üstüne sızıntı geliyor. Şirket, yeni telefonunu kapsayan bir dizi basın görseli sızdırıldı.

Sızan basın görselleri henüz Samsung tarafından yayımlanmış ve doğrulanmış değil ancak Samsung'a ait olduğu aşikâr. Sızan görseller, bugüne kadar telefona dair ortaya çıkan özelliklerin birçoğunu da doğrular nitelikte.

"En güçlü işlemci ve tüm gün dayanabilen pil"

Galaxy S25 Edge üç farklı renk seçeneğiyle gelecek ve "ultra şık, birinci sınıf" bir tasarım vaat edecek. Kamera tarafında 200MP çözünürlüğe sahip, 2x optik kaliteli zoom destekli bir ana sensör yer alırken, bu kameraya ayrıca otomatik odaklama özellikli 12MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP'lik bir selfie kamerası eşlik ediyor.

Tanıtım görsellerine göre telefon “Galaxy için özelleştirilmiş en güçlü işlemciyle” donatılacak ve “ince tasarımına rağmen tüm gün dayanabilen bir pil” sunacak. Şimdilik işlemcinin tam modelini ve pil kapasitesini bilmiyoruz.

IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklılık, titanyum çerçeve ve klasik Samsung kutu içeriği (yalnızca USB-C - USB-C kablosu ve SIM iğnesi) de basın görsellerinde dikkat çeken detaylar arasında.

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Samsung'un Galaxy S25 Edge’i 13 Mayıs’ta resmî olarak tanıtması bekleniyor. O tarih geldiğinde yine tüm gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız.