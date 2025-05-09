Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefon serisinin fiyatları an itibarıyla gün yüzüne çıkmış durumda.

Samsung’un bu yıl adından söz ettirmesi beklenen yeni katlanabilir telefon serisi yolda. Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin Temmuz ayının ilk yarısında tanıtılması beklenirken, asıl sürpriz "uygun fiyatlı" model Galaxy Z Flip 7 FE olacak.

Ortaya çıkan fiyat sızıntılarına göre Galaxy Z Fold 7'nin 1.899 dolar, Galaxy Z Flip 7'nin ise 1.099 dolar civarında fiyatlandırılması bekleniyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Anthony (@TheGalox_)’a göre Samsung bu yıl katlanabilir telefonlara yeni giriş yapacak kullanıcılar için uygun fiyatlı bir model piyasaya sürecek.

Fiyatları ne kadar olacak?

Model Fiyat Galaxy Z Fold 7 1.899$ Galaxy Z Flip 7 1.099$ Galaxy Z Flip 7 FE 799$

Galaxy Z Flip 7 FE adındaki bu yeni modelin fiyatı ise 799 dolar olacak. Bu fiyat, Galaxy Z Flip 7 FE'nin Galaxy serisinde 1.000 doların altına inen ilk katlanabilir telefon olacağı anlamına geliyor.

Motorola’nın kısa süre önce tanıttığı Moto Razr Ultra’nın 1.299 dolarlık başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, katlanabilir telefonların gerçek anlamda pahalı diyebileceğimiz fiyatlarının yanında Galaxy Z Flip 7 FE oldukça cazip bir seçenek olabilir.