Samsung, gelecek hafta duyuracağı Galaxy S25 Edge'in ekran koruma teknolojisiyle ilgili konuştu. Şirketin yaptığı açıklamalar çok iddialı. Bakalım Samsung Galaxy S25 Edge, yükselen beklentiyi karşılayabilecek mi...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan, uzun zamandır gündemde olan yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Edge ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Şirket, bu akıllı telefonunun ekranında kullanacağı koruma teknolojisini resmî olarak açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Galaxy S25 Edge, "Corning Gorilla Glass Ceramic 2" koruma teknolojisine sahip olacak.

Corning Gorilla Glass Ceramic 2 teknolojisi, akıllı telefon dünyası için yeni bir devrin kapılarını aralayacak gibi görünüyor. Zira bu teknoloji ile Galaxy S25 Edge'in ekranı hem ultra ince hem de ultra dayanıklı olacak. Cam matrisinin içerisine yerleştirilmiş kristallerin bulunduğu teknoloji, optik şeffaflığın korunurken sağlamlığın maksimum seviyeye ulaşmasını sağlayacak.

Samsung'dan çok iddialı Galaxy S25 Edge açıklaması:

Samsung'un üst düzey yöneticilerinden Kwangjin Bae, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 konusuyla ilgili yaptığı açıklamada çok iddialı konuştu. Bea, "Galaxy S25 Edge, bugüne kadarki en ince Galaxy S serisi cihazımız olarak işçilik ve performans açısından yeni bir standart belirleyecek. Bu çığır açan tasarımı desteklemek için hem olağanüstü ince hem de çok güçlü bir ekran malzemesi geliştirmek önemliydi." ifadesini kullandı.

Corning Gorilla Glass üst yöneticilerinden Andrew Beck de oldukça iddialı konuştu. Beck, "Gorilla Glass Ceramic 2 ile incelik ve sağlamlığın olağanüstü bir kombinasyonunu elde ettik. Tüketicilere de her iki dünyanın da en iyisini sunduk: Modern, şık ve birinci sınıf bir tasarımda olağanüstü dayanıklılık..." Bakalım tüketicilerin beklentisini artıran bu açıklamalar, gerçek kullanımda bu kadar fark yaratabilecek mi...

Samsung Galaxy S25 Edge, 13 Mayıs'ta duyurulacak:

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