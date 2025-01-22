Samsung Galaxy S25 Serisinin Türkiye Fiyatları Belli Oldu! Bu Fiyatlara Şansı Var mı?

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Samsung Galaxy S25 ailesinin Türkiye fiyatları resmen açıklandı. Fiyatlar, cep yakacak gibi görünüyor...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un büyük bir heyecanla beklediği Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştirildi. Samsung Galaxy S25 ailesi resmî olarak tanıtıldı.

Samsung Türkiye, lansmanın başlamasına paralel olarak Galaxy S25 ailesinin fiyatlarını açıkladı. Gelin hep birlikte yepyeni amiral gemisi telefonların Türkiye fiyatlarına bakalım.

Samsung Galaxy S25 Türkiye fiyatları:

Samsung Galaxy S25 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 128 GB 51.499 TL
12 GB + 256 GB 55.499 TL

Samsung Galaxy S25 özellikleri için:
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Samsung Galaxy S25+ Türkiye fiyatı:

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 63.499 TL

Samsung Galaxy S25+ özellikleri için:
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Samsung Galaxy S25 Ultra Türkiye fiyatı:

Samsung Galaxy S25 Ultra Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 83.499 TL
12 GB + 512 GB 91.499 TL
12 GB + 1 TB 101.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri için:
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