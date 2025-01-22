Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un büyük bir heyecanla beklediği Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştirildi. Samsung Galaxy S25 ailesi resmî olarak tanıtıldı.
Samsung Türkiye, lansmanın başlamasına paralel olarak Galaxy S25 ailesinin fiyatlarını açıkladı. Gelin hep birlikte yepyeni amiral gemisi telefonların Türkiye fiyatlarına bakalım.
Samsung Galaxy S25 Türkiye fiyatları:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 128 GB
|51.499 TL
|12 GB + 256 GB
|55.499 TL
Samsung Galaxy S25 özellikleri için:
Samsung Galaxy S25+ Türkiye fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|63.499 TL
Samsung Galaxy S25+ özellikleri için:
Samsung Galaxy S25 Ultra Türkiye fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|83.499 TL
|12 GB + 512 GB
|91.499 TL
|12 GB + 1 TB
|101.499 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra özellikleri için: