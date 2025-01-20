Samsung'un yeni amiral gemisi serisinin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. İşte serinin dikkat çekici modellerinden Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+ muhtemel Türkiye fiyatı, özellikleri ve tasarımı...

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy S25 serisi için lansman tarihine giderek yaklaşıyoruz ve şimdiye dek yılın en iddialı telefonlarına ev sahipliği yapacak seriye dair birçok sızıntıya şahit olduk.

Serideki en iddialı model olan Galaxy S25 Ultra'nın yanı sıra kullanıcıların bir diğer göz bebekleri Galaxy S25 ve Galaxy S25+'a dair birçok detay gün yüzüne çıkmış durumda. Biz de bu içeriğimizde lansman öncesinde sizler için bu iki telefona dair tüm bilinenleri bir araya getirdik.

Tasarım

Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modelleri tasarım açısından önceki serideki modellere büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Her iki model de daha ince çerçeveler sunarak yeni seride estetik anlamda modern bir görünüm sunmayı amaçlıyor.

Galaxy S25, 6.17 inçlik kompakt bir ekran boyutuna sahipken, S25+ nispeten daha büyük bir ekrana sahip. Ayrıca seride titanyum gövde gibi önemli geliştirmeler Galaxy S25 Ultra'ya özgü olacak gibi görünüyor.

Ekran

Ekran kalitesi Samsung’un DNA’sında var desek yalan olmaz. Galaxy S25, 6.2 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla hem kompakt hem de etkileyici bir deneyim sunuyor.

Daha büyük ekran kullanmak isteyenler için her yıl olduğu gibi bu yılki seride de Galaxy S25+, 6.7 inç büyüklüğünde ve QHD+ çözünürlükle daha büyük ve daha etkileyici bir ekran sunuyor. Her iki cihaz da 120Hz yenileme hızı desteğine sahip olacak.

Performans

Galaxy S25 ve Galaxy S25+, piyasanın en güçlüsü diyebileceğimiz Snapdragon 8 Elite'den gücünü alıyor. Qualcomm'un yeni mobil canavarı, güç verimliliği ile yüksek performansı bir araya getiriyor.

Söylentiler doğruysa serideki bu iki model, önceki seriye kıyasla 8 GB yerine 12 GB RAM'e sahip olacak ve bu sayede yapay zekâ özellikleri noktasında çok daha iyi performans verecek.

Kamera

Samsung kamera konusunda da rakipsiz firmalardan biri. Galaxy S25 ve Galaxy S25+'da yer alan kameralar fotoğraf ve video çekimi konusunda kullanıcıları yine profesyonelmiş gibi hissettirecek.

50MP ana kamerası detayları tüm gerçekliğiyle yakalarken, ultra geniş açı ve telefoto lensler ile bu iki yeni telefon pek çok açıdan farklı perspektifler sunacak.

Donanım noktasında genel olarak büyük değişiklikler beklenmese de daha iyi verimlilik ve 60 FPS’te 4K video desteği gibi yazılımsal iyileştirmelerin getirilmesi bekleniyor. Aynı zamanda yapay zekâ özellikleri de kamera konusunda en çok üzerine düşülecek noktalardan biri olacak gibi.

Samsung Galaxy S25 özellikleri

Ekran 6.2 inç, 1080x2340 çözünürlük

Dynamic AMOLED 2X

120Hz yenileme hızı İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB RAM Depolama 128 GB/256 GB/512 GB Arka Kamera 50MP, f/1.8, 24mm (geniş)

10MP, f/2.4, 67mm (telefoto)

12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş) Ön Kamera 12 MP, f/2.2, 26mm (geniş) Pil 4.000 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz (Qi2) İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7 Boyutlar ve Ağırlık 146.9 x 70.4 x 7.2 mm, 162 gram

Samsung Galaxy S25 Plus özellikleri

Ekran 6.7 inç, 1440x3120 çözünürlük

Dynamic AMOLED 2X

120Hz yenileme hızı İşlemci Snapdragon 8 Elite RAM 12 GB RAM Depolama 256 GB/512 GB Arka Kamera 50MP, f/1.8, 24mm (geniş)

10MP, f/2.4, 67mm (telefoto)

12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra geniş) Ön Kamera 12 MP, f/2.2, 26mm (geniş) Pil 4.900 mAh, 45W kablolu, 15W kablosuz (Qi2) İşletim Sistemi Android 15 tabanlı One UI 7 Boyutlar ve Ağırlık 158.4 x 75.8 x 7.3 mm, 190 gram

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+ Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy S25'in bu yıla kadarki global fiyatı 799$ bandındaydı. Bu yıl maliyetlerin artması nedeniyle şirketin zam yapacağına yönelik söylentiler olsa da globalde Galaxy S25 modeli için fiyatın yine 799$ olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S25+ da aynı kaderi paylaşacak. Önceki seride olduğu gibi Galaxy S25+'ın da zam almadan 999$ fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor. Peki Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Samsung'un geçtiğimiz yılki Türkiye fiyatlandırması ve güncel vergileri hesaba kattığımızda Galaxy S25 Türkiye fiyatının 47.499 TL, Galaxy S25+ Türkiye fiyatının ise 58.999 TL olmasını bekliyoruz.