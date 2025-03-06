Samsung'un yaz aylarında tanıtacağı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7'nin tasarımı ortaya çıktı.

Samsung, bu yaz yeni amiral gemisi katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Z Fold 7’yi bizlerle buluşturacak. Cihazlar hakkında düzenli olarak sızıntılar geldiğini görüyorduk. Örneğin dün, Flip modelin çok daha büyük bataryayla geleceği görülmüştü.

Şimdi ise yine Flip modeli ilgilendiren bir gelişme yaşandı. OnLeaks isimli ünlü sızıntı kaynağı ile Android Headlines, cihazın muhtemel tasarımını bizlerle buluşturdu.

Samsung Galaxy Z Flip 7 böyle gözükebilir

Paylaşılan görseller, Z Flip 7’nin tasarımına ilk kez bakmamıza olanak tanıyor. Görsellerden şık bir görüntüye sahip olacağını görebiliriz. Şirket, arkadaki ikili kamerayı kapak ekranının içine yerleştirecek.

Bunun dışında kapak ekranının daha büyük olabileceği de sızıntıda belirtilmiş, görselle desteklenmiş. Normalde 3,6 inç boyutunda olması bekleniyordu. Ancak yeni iddia, 4 inç civarına çıkabileceğini gösterdi. Kameranın ekran içinde olması bunu sağlayacaktır. Kullanıcıları sevindirecek bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Cihaz hakkındaki önceki sızıntılara bakacak olursak normal ekranının 6,8 inç olmasını bekliyoruz. Boyutlarının ise artarak 166,6 x 75,2 x 6,9 mm olma ihtimali var. Telefonun ikili kamera kurulumu da büyük ihtimalle 50 MP’lik ana ve 12 MP’lik ultra geniş kameradan oluşacak. 12 GB RAM, 256/512 GB depolama görmemiz olası. İşlemcisinin ne olacağı ise belirsiz. Bazı söylentiler, Exynos ile gelebileceği yönündeyken bazıları Snapdragon olacağını söylüyor.