Samsung, MWC 2025 etkinliklerinde ilginç bir dizüstü bilgisayar gösterdi. "Flexible Briefcase" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, katlanabilir ekranlı yapıda ve kapatıldığı zaman bir çantaya dönüşüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Barselona'da düzenlenmekte olan MWC 2025 etkinliklerinde ilginç bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, "Flexible Briefcase" olarak isimlendirdiği bir dizüstü bilgisayar duyurdu. Katlanabilir ekranlı yapıda olan bu dizüstü bilgisayar, kapatıldığı zaman kibar bir çantaya dönüşüyor.

Samsung Flexible Briefcase, açıldığı zaman 18.1 inç görüntü alanı sunan QD-OLED ekranla donatıldı. Tabii bu ekranın alt kısmı, klavye amacıyla kullanılacak. QHD+ çözünürlük sunan ekran, 184 PPI piksel yoğunluğu ile günlük kullanım için oldukça ideal.

Samsung Flexible Briefcase böyle görünüyor

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Samsung Flexible Briefcase, çanta şeklindeki kılıfından ayrılmıyor. Yani metalik yapıdaki çantayı açıp başka bir amaçla kullanamıyorsunuz. Ancak bunun bir eksiklik olduğunu düşünmüyoruz.

Samsung'un yeni ürünü, şimdilik konsept aşamada. Yani cihazın bir gün seri üretime girip girmeyeceği belli değil. Hâl böyle olunca şirket, katlandığı zaman çanta olabilen dizüstü bilgisayarının özelliklerine ilişkin de detaylı bir açıklama yapmadı.