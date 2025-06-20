Samsung'un Galaxy S25 Edge modeli düşük satış rakamlarıyla beklentilerin gerisinde kaldı. Samsung’un yeni amiral gemisine beklenen talep gelmeyince şirket de üretim planında strateji değişikliğine gitmeye karar verdi. Üretim de önceliğini değiştirecek.

Samsung’un ince ve hafif tasarımıyla öne çıkan yeni modeli Galaxy S25 Edge, ilk haftalarda pek de beklenen ilgiyi göremedi. Görünüşe göre satışlar düşük seyredince, şirket üretim planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

Samsung, Galaxy S25 Edge’i mayıs ayının sonunda kullanıcılarla buluşturdu. Ancak telefonun, ilk üç ayda yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenirken işler pek de planlandığı gibi gitmedi. Gelen bilgilere göre, ilgi beklentinin altında kalınca Samsung üretim miktarını azaltma kararı aldı.

Galaxy Z Fold 7 için üretim hedefi 630 bin adede çıktı

Daha önceki söylentilerde, Edge modelinin gelecek yıl Galaxy S26 serisinde “Plus” modelinin yerine geçeceği konuşuluyordu. Ancak şu anki satış tablosu bu planların askıya alınmasına yol açabilir. Samsung’un 2026 için nasıl bir strateji izleyeceği ise şimdilik net değil.

Öte yandan Samsung, katlanabilir telefon planlarında da rotayı biraz erkene çekmiş gibi görünüyor. Galaxy Z7 serisinin, özellikle ABD pazarı için bu ay 600 bin adet üretileceği söyleniyor. Bu hamlenin arkasında ise yakında devreye girmesi beklenen yeni vergilerden etkilenmemek var.

Üretimde ABD pazarı öne alınınca, diğer ülkelere gönderilecek cihaz sayısında kısa süreli bir düşüş yaşanacak gibi görünüyor. Temmuz ayıyla birlikte üretimin yeniden hız kazanması planlanıyor. Genel hedef ise toplamda 1,34 milyon katlanabilir telefon üretmek. Bu sayının 630 binini Galaxy Z Fold 7 oluşturacak.