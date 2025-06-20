Galaxy S25 FE modeline ait CAD görselleri sızdırıldı. Tasarım detayları ve beklenen teknik özellikler belli olmaya başladı. Samsung Galaxy S25 FE, düz çerçeveli yapısı ve üçlü kamera dizilimiyle geliyor. Çıkan detaylar ile birlikte Galaxy S25 FE modelinin çıkış tarihi ve muhtemel donanımı netleşiyor.

Samsung’un yakında tanıtması beklenen Galaxy S25 FE modeli, CAD görselleriyle ilk kez net şekilde karşımıza çıktı. Paylaşılan görsellere bakıldığında, telefonun tasarımının büyük ölçüde Galaxy S24 FE ile benzerlik taşıdığı görülüyor.

Galaxy S25 FE, düz çerçeveli metal bir kasayla geliyor ve ön tarafta yine delikli ekran tasarımı karşımıza çıkıyor. Arka kısımda ise dikey şekilde sıralanmış üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Güç ve ses tuşları ise her zamanki gibi sağ kenara konumlandırılmış durumda.

En geç Ekim 2025 gibi gelmesi bekleniyor

Alt bölümde USB-C portu, SIM yuvası ve hoparlör ızgarası bulunurken, üstte ise ikincil mikrofon konumlandırılmış. Ölçüler ise 161.4 x 76.6 x 7.4 mm olarak belirlenmiş durumda. Bu da cihazın, önceki modele göre daha kısa ve daha ince olacağını gösteriyor. Ancak ekran büyüklüğü 6.7 inç olarak korunmuş.

Cihazın ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 2.600 nit parlaklık değerine sahip Super AMOLED panelin kullanılacağı bildiriliyor. Teknik özellikler tarafında henüz kesinlik olmasa da, S25 FE’nin Exynos 2400 ya da MediaTek Dimensity 9400 işlemcilerinden biriyle geleceği tahmin ediliyor. Buna ek olarak 12 GB RAM ve 256 GB ile 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunulması bekleniyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera, 8 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açı kamera yer alacak. Ön tarafta ise 12 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.

Galaxy S25 FE’nin Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzüyle gelmesi bekleniyor. Tanıtım tarihi henüz kesinleşmese de, önceki modellere bakıldığında cihazın eylül ayında ya da Ekim 2025’te piyasaya çıkması muhtemel görünüyor.