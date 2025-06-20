Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından OnLeaks, Galaxy Z Fold7'nin yeni render görüntülerini paylaştı. Telefon, bu yıl en çok da ince yapısı ile gündem olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gelecek ay düzenlemesi muhtemel olan Galaxy Unpacked etkinliği ile ilgili hazırlıkları devam ederken, bu etkinlikte duyurulacak Galaxy Z Fold7 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Akıllı telefon dünyasının bilindik sızıntı kaynaklarından OnLeaks, yaklaşmakta olan telefonun yepyeni render görüntülerini paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde öne çıkan husus, tahmin edebileceğiniz üzere incelik. Görsellerin üzerinde herhangi bir ölçü paylaşılmıyor ancak bu akıllı telefonun Galaxy Z Fold6'dan çok daha ince olacağını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy Z Fold6'da 5,6 milimetre olan kalınlık, Galaxy Z Fold7'de 3,9 milimetreye kadar düşecek.

Samsung Galaxy Z Fold7 işte böyle görünecek

Paylaşılan görüntüler, Samsung Galaxy Z Fold7'nin mevcut form faktörünü korumaya devam edeceğini gözler önüne seriyor. Bu telefona dışarıdan bakan bir kişi, inceliğin yanı sıra sadece kamera kurulumundaki çerçevenin ufak bir değişim geçirdiğini görecek. Bu değişiklik, sensör bölgesinin kalınlaşmasından ibaret olacak.

Samsung Galaxy Z Fold7'nin sahip olacağı özellikler çoktan sızdırıldı. Artık sadece Galaxy Unpacked etkinliğini beklemek ve özelliklerin resmîleşmesini görmek gerekecek. Bakalım Samsung, Galaxy Z Fold7'de herhangi bir sürpriz özellik duyuracak mı...

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