Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir modeli Galaxy Z Flip 7 FE'nin global fiyatı sızmasıyla birlikte Türkiye fiyatını hesaplamak için kolları sıvadık.

Samsung bu yıl katlanabilir modelleri arasına "uygun fiyatlı" yeni bir model ekleyecek. Galaxy Z Flip 7 FE adındaki bu model, bugüne dek katlanabilir telefonları deneyimlemeyen müşterileri hedefleyecek ve ana modellere kıyasla daha ekonomik bir model olacak.

Bugün serideki diğer modellerle birlikte global fiyatı sızan Galaxy Z Flip 7 FE'nin 799 dolardan piyasaya sürüleceği ortaya çıkmıştı. Biz de derhâl kolları sıvadık ve Samsung'un yeni uygun fiyatlı katlanabilir modeli bugün Türkiye'de satışa sunulsa ne kadar olurdu hesapladık.

Galaxy Z Flip 7 FE Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye fiyatını hesaplamaya geldiğimizde işler değişiyor. Samsung esasında diğer markalara kıyasla ülkemizde telefonlarını çok daha uygun fiyatlara sunuyor olsa da globaldeki "uygun fiyatlı" kavramının tam karşılığı ne yazık ki bizde geçerli değil.

Normalde şirketlerin en son modellerini ülkemizde piyasaya sürdüğü günkü dolar kurunu baz alarak katsayı hesabı yaparak tahmini satış fiyatına ulaşabiliyorduk ama Samsung daha yılın başında yine aynı fiyat olan 799 dolarlık Galaxy S25'i Türkiye'de 51.499 TL'den satışa sunmuştu.

Galaxy Z Flip 7 FE'nin de 799 dolarlık bir telefon olduğunu varsaydığımızda temelde aynı fiyat ile geleceği düşünülebilir ama Galaxy S25'in Türkiye'de satışa sunulduğu günden bu yana dolar kurunda önemli bir artış yaşandı.

Samsung her ne kadar mevcut telefonlarındaki fiyatları güncellememiş olsa da pazara yeni sokacağı telefonu güncel kur üzerinden sokacaktır. 22 Ocak'ta 35,62 olan dolar kuru, bugün 38,75'e ulaşmış durumda. Şirket aradaki farkı kompanse edeceğinden, bugünün şartlarında Galaxy Z Flip 7 FE'nin yaklaşık 53.999 TL'den satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

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