Samsung, merakla beklenen bütçe dostu telefonu Galaxy F06 5G'yi resmen tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen dikkat çekici özellikler sunuyor.

Samsung, amiral gemilerinden tanıttıktan sonra daha uygun fiyatlı modellerine yönelmeye başlamıştı. Bu kapsamda tanıtılan ilk telefon Galaxy F06 5G oldu. Giriş seviyedeki model, aşırı uygun fiyata satılacak

Galaxy F06 5G, ön tarafta çentikli ve biraz kalın diyebileceğimiz çerçevelere sahip bir tasarımla geliyor. Arka tarafında ise dalgalı bir görüntüsü olan ilginç bir tasarıma sahip. Az da olsa premium havası katmış diyebiliriz. İkili kamerası pil şeklinde bir adaya yerleştirilmiş. Ağırlığı ise 191 gram.

Galaxy F06 neler sunuyor?

Cihazda, 6,7 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran görüyoruz. Bu ekran, 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Parmak izi sensörü ise yan tarafına yerleştirilmiş.

Telefon, günlük kullanım için yeterli diyebileceğimiz MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alıyor. RAM seçenekleri 4 ve 6 GB olarak açıklanırken depolamanın 128 GB olacağı ifade edildi. 5000 mAh batarya ve 25W hızlı şarjla geleceğini belirtelim.

Kamera tarafına baktığımızda arkada f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Ona 2 MP’lik derinlik kamerası eşlik ediyor. Önde çentiğe yerleştirilen 8 MP’lik bir bir selfie kamerası da var. Son olarak telefon, Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkıyor.

Samsung Galaxy F06 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, HD+, 60 Hz, 800 nit, LCD İşlemci Dimensity 6300 RAM 4/6 GB Depolama 128 GB Arka kamera 50 MP, 2 MP Ön kamera 8 MP Batarya 5000 mAh (25W) İşletim sistemi One UI 7 (Android 15)

Samsung Galaxy F06 fiyatı