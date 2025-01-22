Samsung'un bu akşamki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisine ek olarak tanıtabileceği 4 sürpriz ürünü derledik.

Samsung’un aylardır beklenen Galaxy Unpacked etkinliği bugün nihayet gerçekleştiriliyor. Etkinlik, TSİ 21.00’de resmen gerçekleştirilecek ve şirketin resmî YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Bu senenin ilk Galaxy Unpacked’in de her sene olduğu gibi yeni Galaxy S serisi amiral gemisi telefonları göreceğiz. Şirket; Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra’yı bizlerle buluşturacak. Ancak etkinlikte bazı sürprizler görmemiz de olası. Biz de bu içeriğimizde bu akşam Samsung’un tanıtabileceği 4 sürpriz ürünü derledik. Tabii bunların hiçbiri kesin değil ancak sızıntılar, en azından birkaçının yüksek ihtimalle gösterilebileceğini söylüyor.

Galaxy S25 Slim

Belki de bu dört sürpriz üründen en kesin bakılanı bu cihaz. Şirket, ultra ince tasarımlı yepyeni bir Galaxy S modelini bizlerle buluşturacak. S25 Slim ismini almasını beklediğimiz telefon, Apple’ın eylülde tanıtacağı iPhone 17’de çıkarmayı planladığı Air modeline rakip olacak.

Telefonun 6,4 mm kalınlığında olmasını bekliyoruz. 6,6 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 5000 mAh batarya da diğer beklenen özellikleri arasında.

Galaxy Ring 2

Samsung, geçen yıl Galaxy Ring ismi verilen akıllı yüzüğünü piyasaya sürerek yepyeni bir kategoriye giriş yapmıştı. Bu yıl bu ürünün 2. neslinin gelebileceği söylentileri var. Tam tanıtım olmasa da en azından duyurusunun yapıldığını görebiliriz. Galaxy Ring 2’de; 7 güne kadar çıkan yükseltilmiş pil ömrü, iyileştirilmiş sağlık ve yapay zekâ özellikleri görmeyi bekliyoruz.

Karma gerçeklik gözlüğü

Google ve Samsung, yıllardır bir karma gerçeklik gözlüğü geliştiriyordu. Hatta Google, yakın zamanda bu gözlükte kullanılacak “Android XR” işletim sistemini duyurmuştu. Samsung ise yukarıda gördüğünüz prototipi geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı.

Söylentilere göre etkinlikte bu gözlüğün nihayet resmî tanıtımının gerçekleştiğini ve detaylarının duyurulduğunu görebiliriz. Şimdilik “Project Moohan” ismiyle bilinen bu XR gözlüğü, Apple Vision Pro’ya benzer olacak, Google’ın yapay zekâ özellikleriyle donatılacak. Hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik özellikleri içermesini bekliyoruz.

Meta Ray-Ban rakibi gözlük

Samsung’un uzun süredir karma gerçeklik başlığına ek olarak bir akıllı gözlük de geliştirdiği düşünülüyordu. Küçük bir ihtimal bu gözlüğün Galaxy Unpacked’te duyurulma ihtimali var. Cihazın, günlük kullanıma uygun, Meta Ray-Ban modellerine rakip olacak bir gözlük olmasını bekliyoruz.