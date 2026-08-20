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YouTube'a Dev Rakip: Çin'in YouTube'u Bilibili, Dünyanın Geri Kalanına da Açılıyor!

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Çin'in YouTube'u Bilibili, yenilenen uygulaması ve Türkiye dâhil küresel yatırımlarıyla YouTube'a rakip olmaya hazırlanıyor.

YouTube'a Dev Rakip: Çin'in YouTube'u Bilibili, Dünyanın Geri Kalanına da Açılıyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

"Çin'in YouTube'u" olarak tanınan popüler video paylaşım platformu Bilibili, küresel pazardaki varlığını artırmak amacıyla uluslararası uygulamasını yeniledi ve kapsamlı bir stratejik dönüşüm başlattı.

Bilibili, Çin dışındaki içerik üreticilerini ve kullanıcıları platforma çekmek hedefiyle yakın zamanda İngilizce bir web sitesini yayına almayı planlıyor. Bu adımla birlikte platform, küresel pazarda kalıcı bir varlık göstermeye başlayacak. Şirket, uluslararası genişleme hamlesi kapsamında ABD, Japonya, Meksika, Brezilya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kilit pazarlarda aktif olarak yeni personeller istihdam etmeye başladı.

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YouTube'a Dev Rakip: Çin'in YouTube'u Bilibili, Dünyanın Geri Kalanına da Açılıyor!
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Platformda ne gibi değişiklikler var?

Yeni uluslararası uygulama ile birlikte kaydolma süreçleri de önemli ölçüde kolaylaştırıldı. Bilibili, daha önce yabancı kullanıcılar için zorunlu olan pasaport veya kimlik belgesi doğrulama şartını tamamen kaldırarak platforma katılımın önündeki en büyük engellerden birini temizledi.

Şirket ayrıca, içerik denetim süreçlerini optimize etmek için yapay zekâ destekli moderasyon sistemleri geliştirdiğini açıkladı.

Z kuşağına yönelik adımlar atılacak

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Küresel pazarda Z kuşağını hedef kitlesinin merkezine koyan Bilibili, uluslararası içerik üreticilerinin sponsorlu marka anlaşmaları yapabilmesine imkân tanıyacak özel bir pazar yeri geliştirmeyi planlıyor.

Hâlihazırda aylık 376 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Çince ana platformunda MrBeast gibi dünyaca ünlü Batılı içerik üreticilerinin videolarına yer veren şirket, bu hamleleriyle küresel çapta genişlemeyi hedefliyor.

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