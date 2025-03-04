Samsung, MWC 2025 etkinliklerindeki standında Galaxy S25 Edge ile karma gerçeklik başlığını gösterdi. Ancak her iki ürün için de teknik bilgi paylaşılmadı.

MWC 2025'te boy gösteren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yepyeni ürünlerini göstermeyi ihmal etmedi. Bu ürünler, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S25 Edge ile karma gerçeklik başlığıydı. Samsung, her iki ürünü de Barselona'daki standında teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu.

Tahmin edebileceğiniz üzere Samsung, her iki ürününün de teknik detaylarına değinmedi. Ancak şirket, yeni ürünlerinin tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını açıkladı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve Samsung'un MWC 2025 standından paylaşılan görüntülere yakından bakalım.

Samsung'un karma gerçeklik başlığı böyle görünecek

Samsung'un karma gerçeklik başlığı, oldukça standart bir tasarıma sahip olacak gibi görünüyor. Android ekosistemi üzerine inşa edilecek ürün, Google ve Qualcomm iş birliğinde hayata geçirilecek. Samsung, karma gerçeklik başlığını şimdilik "Project Moohan" olarak isimlendiriyor.

Samsung, karma gerçeklik başlığı için resmî bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak bu ürünün 2025 yılı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Gelelim Samsung Galaxy S25 Edge'e

İlk kez Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıştığımız Galaxy S25 Edge de MWC 2025'te ilgi gören ürünler arasındaydı. Birkaç ay içerisinde tanışacağımız düşünülen akıllı telefon, piyasaya sürüldüğü zaman çok konuşulacak gibi görünüyor.