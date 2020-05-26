Bir süredir Samsung Galaxy Tab S7+'nin daha büyük bir ekran boyutuyla gelebileceği konuşuluyordu. Cihazın CCC Belgesi'ne ve yeni bir söylentiye göre Samsung, ekran boyutundaki artışı devasa bir bataryayla desteklemeyi planlıyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi tableti Galaxy Tab S7+'ın Çin'de verilen CCC Belgesi ortaya çıktı. Ürünleri çeşitli kriterlerde test ederek ithalatını onaylayan sertifika, Samsung'un yeni tabletinin piyasaya sürülmeye yakın olduğunu gösteriyor. Sertifikalandırma ayrıca cihazın 9.800 mAh'lik devasa bir bataryayla geleceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Tab S7+'ın bataryası, CCC Belgesi'nde derecelendirilenden daha yüksek bir kapasiteyle de karşımıza çıkabilir. GalaxyClub'ın yeni raporuna göre amiral gemisi tabletin EB-BT975ABY model numarasıyla tanımlanan bataryası 10.090 mAh kapasiteye sahip olacak.

Samsung Galaxy Tab S7+, daha büyük ekran ve bataryayla gelecek

Genel olarak Galaxy Tab S7+, 7.040 mAh batarya kullanan Galaxy Tab S6'dan yaklaşık %40 daha yüksek pil kapasitesine sahip olacak. Bu değişiklik, cihazın %20 daha büyük olması beklenen ekranını hesaba katarsak nispeten daha uzun bir pil ömrü anlamına gelebilir. Daha önce sızdırılan bilgilere göre, tablet serisi seri 11 inç ve 12.4 inç boyutlarında gelecek.

Samsung, premium tablet serisini Apple'ın yeni iPad Pro modelleriyle rekabet edebilir hale getirmeyi hedefliyor. Daha büyük ekran ve batarya kapasitesinin yanı sıra Galaxy Tab S7+'da yüksek bir ekran yenileme hızı sunulacağı konuşuluyor. Ayrıca Galaxy Tab S7+'ın Wi-Fi Alliance sertifikasına göre cihaz, Android 10 yazılımıyla gelecek. Ayrıca 5G ve Wi-Fi 6 desteği de sunacak.

Samsung Galaxy Tab S7 ailesinin bu yaz resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Diğer yandan yeni tablet, koronavirüs salgını nedeniyle Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2'nin tanıtılacağı Unpacked ile tek bir etkinlik kapsamında da tanıtılabilir.