Samsung Galaxy Watch7 serisi hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, akıllı saatin neredeyse tek başına bir telefona dönüştüğüne işaret ediyor.

Akıllı saat pazarının önemli aktörleri arasında yer alan Samsung, Galaxy Watch7 serisini geliştirmeye devam ederken bu seri sık sık söylentilerin ve haberlerin konusu oluyor. Yeni çıkan haberlere göre Samsung Galaxy Watch7 serisi, şimdiki nesille kıyaslandığında %50 daha yüksek enerji verimliliği sağlayan 3nm çiple gelecek. Akıllı saatin üç farklı varyantı bulunacak ve yeni versiyonda dahili hafıza da 16GB'dan 32GB'a çıkarılacak.

Üç farklı model ile geliyor

Samsung Galaxy Watch7 serisinin üç farklı model numarası olduğunu görüyoruz. Bu model numaraları ise SM-L300 / L305, SM-L310/L315 ve SM-L700/L705 olarak göze çarpıyor. Bu üç model arasında sonuncusu muhtemelen en iyi özelliklere sahip varyant olacak. Model numarası 5 ile biten varyantların e-SIM'ler için hazır olarak gelmesi bekleniyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu modelde dahili depolama alanı 32GB'a çıkarılacak. Bu da akıllı saatlerimizde uygulamalar için daha fazla yer olacağı anlamına geliyor. Öte yandan ne yazık ki henüz saatin RAM'i ya da diğer özellikleri hakkında bir bilgi yok. Samsung'un farklı varyantları nasıl konumlandıracağı da bilinmiyor ancak kamerası olmasa da bir telefonun çoğu özelliğine sadece Samsung Galaxy Watch7'yi kullanarak erişebileceğiz gibi duruyor.

Samsung Galaxy Watch7 serisi ile birlikte yeni nesil WearOS işletim sistemini ve One UI Watch kullanıcı arayüzünü de görmemiz bekleniyor. Ayrıca bu modellerin daha gelişmiş özelliklere sahip olacağı belirtiliyor.

Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı saatlerini, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 ile birlikte yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtıp piyasaya sürmesi bekleniyor. O zamana kadar yeni gelişmeler oldukça duyurmaya devam edeceğiz.