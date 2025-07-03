Samsung'un önümüzdeki hafta tanıtacağı yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 7'nin tasarımı ve yepyeni rengi ortaya çıktı.

Samsung’un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği 9 Temmuz’da yapılacak. Hepimizin merakla beklediği bu etkinlikte şirketin en yeni katlanabilir telefonları tanıtılacak ve dikkatler büyük ölçüde Galaxy Z Fold 7’nin üzerinde olacak.

Son dönemde birçok sızıntıyla gündeme gelen Galaxy Z Fold 7, lansmana kısa bir süre kala kanlı canlı bir şekilde karşımızda. Sızdırılan görüntülerde telefonun yepyeni "Mavi Gölge" rengini görüyoruz. Kamera dizilimi önceki model Galaxy Z Fold 6’ya benzese de, bu sefer kamera halkaları metal gibi görünüyor. LED flaş da biraz daha aşağıya taşınmış.

Galaxy Z Fold 7 işte böyle görünecek:

Telefonun tasarımı ise bu yıl oldukça ince. Açıldığında sadece 4,2 mm, kapalıyken 8,9 mm kalınlığında olacak. Ayrıca 215 gram ağırlığında olması bekleniyor, yani geçen yılki model Galaxy Z Fold 6'dan 24 gram daha hafif olacak.

Galaxy Z Fold 7’nin teknik özellikleri de bir hayli iddialı. İç kısımda 8,2 inçlik büyük bir ekran, dış kısımda ise 6,5 inçlik daha kompakt bir ekran yer alacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 Elite'den alması beklenen telefon, 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçeneği sunacak.