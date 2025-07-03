Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı üçe katlanan telefonu, gelecek haftaki Unpacked etkinliği öncesinde ortaya çıktı.

Samsung’un uzun zamandır üzerinde çalıştığı “üç katlı” telefon nihayet ortaya çıktı. Telefonun tasarımı şimdiye kadar sır gibi saklanıyordu ama One UI 8’e eklenen bir animasyon sayesinde ilk kez nasıl göründüğünü görebiliyoruz.

Yeni modelin adının Galaxy G Fold olacağı konuşuluyor. Samsung, tasarımı ve özellikleri konusunda bugüne kadar oldukça ketum davransa da tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntılar da artmaya başladı.

Galaxy G Fold nasıl görünecek?

En dikkat çekici sızıntı ise Android Authority tarafından fark edilen bu yeni animasyon. Bu animasyon, telefonun arka tarafını ve açık hâlini gösteriyor. Aynı zamanda NFC anteninin nerede olduğunu da görebiliyoruz.

Telefon, Galaxy Z Fold 7’ye benzeyen üçlü bir arka kamera ünitesine ve hem içte hem dışta selfie kamerasına sahip. Asıl ilginç detay ise katlanma şeklinde. Bu yeni telefon, Huawei’nin “Z” şeklinde katlanan modelinden farklı olarak, üç panelin ortasına yerleştirilmiş bir dış ekrana sahip. Yani bir poster gibi yana doğru açılıyor.

Yeni üç katlı modelin önümüzdeki hafta düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Yine de o etkinliğin asıl yıldızların Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 olacağını belirtelim, yani şirket eğer yetişmediğini düşünüyorsa bu yeni modeli erteleyebilir.

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