Samsung, katlanabilir ve S serisi telefonların dışına çıkarak orta segment bir modelinde One UI 8'i test etmeye başladı.

Samsung hâlihazırda Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8'i Galaxy S25 serisi için test ediyor ve güncellemeyi kararlı sürüm olarak ilk kez yeni katlanabilir telefonları olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'de kullanıma sunacak. Peki ya sonrası?

Sonrası için Samsung'un birçok farklı planı var gibi görünüyor çünkü ilk olarak Galaxy S serisi telefonların bu güncellemeyi kavuşması bekleniyordu ancak bugün, şirketin orta segment telefonlarınadn Galaxy A55 de One UI 8'in test edildiği ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A55, bu yıl One UI 8'i alacak

Galaxy A55, kısa süre önce Geekbench testlerinde Android 16 ile test edilirken görüntülendi. Tabii şimdilik güncellemenin ne zaman geleceği belirsiz ama iddialara göre 2025 bitmeden Galaxy A55'e de kararlı One UI 8 güncellemesi gelecek.

Son çıkan söylentiler, Samsung’un önümüzdeki aylarda Galaxy A55 kullanıcıları için bir beta programı başlatacağı yönünde. Şimdilik bu konuda net bir açıklama yok ama gelişme oldukça sizlere aktarıyor olacağız.