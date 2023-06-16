Samsung'un önümüzdeki haftalarda tanıtması beklenen Galaxy Watch 6 serisi saatlerinin tasarımı ortaya çıktı.

Android akıllı saat pazarının lideri olan Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 6’yı yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Watch 5 ile büyük başarı toplayan şirketin yeni saatlerinin tasarımı bugün ortaya çıktı.

Winfuture.de, Samsung’un resmi Galaxy Watch 6 serisine ait görsellerinin eline geçtiğini belirterek bu görselleri paylaştı. Galaxy Watch 6’nın tasarımı hemen hemen 5 ile aynı gözükse de yeni Classic modelde büyük farklılıklar yer alıyor.

Karşınızca yeni Galaxy Watch 6 serisi:

Samsung Galaxy Watch 6:

Samsung Galaxy Watch 6, görsellerden gördüğümüz kadarıyla Watch 5 ile neredeyse tamamen aynı tasarıma sahip olacak. Cihazın sensörlerinin bulunduğu arka ksıım dahi Watch 5’in izlerini taşımayı sürdürecek.

Karşılaştırma için Samsung Galaxy Watch 5:

Samsung Galaxy Watch 6 Classic:

Samsung Galaxy Watch 6 Classic ise Watch 5 Pro’nun izlerini taşıyacak. Klasik görünümde bir saat isteyenlere özel tasarlanan cihaz, tıpkı Watch 5 Pro gibi çıkıntılı çerçeveye ev sahipliği yapacak. Fakat ekstra olarak bu çerçeve, döndürülebilir bir çerçeve olacak.

Cihazın kordonu ise görselden gördüğümüz kadarıyla deri kordon olacak. Elbette Samsung, ilerleyen zamanlarda daha farklı kordon seçeneklerini de kullanıcılarına sunabilir. Bunun dışında cihaz, Galaxy Watch 6 ile aynı sensörleri taşıyacak, aynı arka tasarıma yer verecek.

Karşılaştırma için Galaxy Watch 5 Pro:

Samsung Galaxy Watch 6 modellerinin temmuz ayının sonunda veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

Peki, siz Samsung Galaxy Watch 6 serisinin tasarımını nasıl buldunuz?