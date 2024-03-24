Galaxy Z Fold6 için bu haber sevindirici olsa da kardeşi Z Flip6, bundan faydalanamayabilir.

Samsung, katlanabilir telefon deyince akla gelen ilk marka konumunda. Öyle ki şirket, 2023’te %66’lık pazar payı ile katlanabilir segmentinde lider olmayı başardı. Bunun en büyük nedeni de amiral gemisi Galaxy Z Fold ve Flip modelleriydi. Tabii ki her sene olduğu gibi bu sene de bu modellerin yenilerini göreceğiz. Cihazların çıkışına aylar olsa da sık sık sızıntılarla karşılaşıyorduk.

Bu sızıntılardan birinde de Galaxy Z Fold6’nın tasarımını görme imkânımız olmuştu. Köklü bir değişiklik göremediğimiz sızıntılarda; köşelerin daha belirgin/keskin olması, telefonun da genişlik açısından Z Fold5’ten bir nebze daha büyük olması göze çarpıyordu. Şimdiyse kasa malzemesiyle ilgili bir güncelleme söz konusu.

Galaxy S24 Ultra’da titanyum malzeme kullanan Samsung, Z Fold6 ile bunu devam ettirebilir.

Verdiği sızıntılarla gündeme gelen Revegnus’un iddialarına göre Samsung’un titanyum malzeme kullanacağı sıradaki telefon, Galaxy Z Fold6 olacak. Cihazın, diğer Fold serisi üyeleri gibi premium segmentte satıldığını düşününce bu durum aslında pek de şaşırtıcı değil. Bu yönüyle zaten hem özellik hem de malzeme bakımından üst seviye özelliklere sahip oluyor.

Fakat yanında gelecek olan Galaxy Z Flip6’da titanyum kullanılıp kullanılmayacağı belli değil. Bilmeyenler için Z Fold modellerinin Z Flip’lerden pahalı olduğunu söyleyelim. Bu sebeple Z Flip6, bir süre daha alüminyum kasadan devam edebilir. İki cihazın da önümüzdeki temmuz ayında gelmesi bekleniyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha çok detay öğreneceğiz.

Titanyum malzeme sayesinde akıllı telefonlar, deformasyon ve bükülme gibi problemlere karşı dayanıklı oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?