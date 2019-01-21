Samsung'un akıllı saati Gear S3, Tizen v4 ile birlikte birçok yeniliği de içinde barındıran 300 MB'lık bir güncelleme aldı.

Gear S3 sahipleri için bugün bir yazılım güncellemesi yayınlandı. Yaklaşık boyutu 300 MB olan güncelleme sadece Tizen v4’ü getirmekle kalmadı, ek olarak birçok değişiklik ve geliştirmeyi de beraberinde getirdi. Yeni gelen yazılım güncellemesinin getirdikleriyse aşağıda bulunan listedeki gibi oldu.

Samsung Health: Ev içi ve back-to-back antrenman desteği

Ev içi ve back-to-back antrenman desteği Samsung Health Widget: Uyku aşaması bilgileri desteği

Uyku aşaması bilgileri desteği Gelişmiş: Uyku ve tiyatro/sinema olmak üzere iki gelişmiş mod eklendi.

Uyku ve tiyatro/sinema olmak üzere iki gelişmiş mod eklendi. Hızlı Panel: Yeni eklenen hızlı ayarlar, daha hızlı ve kolay etkileşim

Yeni eklenen hızlı ayarlar, daha hızlı ve kolay etkileşim Mesajlar: Mesaj taslakları kaydedilebiliyor, MMS’ler bildirim kapağında görüntülenebiliyor, hareketli görseller otomatik olarak oynatılabiliyor. Cevap verme artık daha kolay ve hızlı. Ayrıca binden fazla emoji desteği.

Mesaj taslakları kaydedilebiliyor, MMS’ler bildirim kapağında görüntülenebiliyor, hareketli görseller otomatik olarak oynatılabiliyor. Cevap verme artık daha kolay ve hızlı. Ayrıca binden fazla emoji desteği. Müzik: Kullanıcılar, farklı müzik kaynakları saat üzerinden değiştirebilecek, artık bu işlemi telefondan halletmek gerekmeyecek.

Kullanıcılar, farklı müzik kaynakları saat üzerinden değiştirebilecek, artık bu işlemi telefondan halletmek gerekmeyecek. Ayarlar Menüsü: Özelliklerin daha kolay bulunabilmesi için menüde kategori değişikliği.

Özelliklerin daha kolay bulunabilmesi için menüde kategori değişikliği. Çağrı: Kullanıcılar, konuşma sırasında diğer ekranları ve özellikleri kullanabilecek.

Oldukça köklü değişiklikler bulunan güncellemeyi Reddit’teki kullanıcıların oldukça beğendiği görülüyor. Gear S3 subreddit’indeki genel yorumlara bakılacak olursa, animasyonlar daha yumuşak ve hızlı bir görünüme kavuşmuş. Ayrıca batarya performansının da oldukça arttığı söyleniyor.