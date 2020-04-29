Koronavirüs salgını teknoloji sektörünü fazlasıyla olumsuz etkiledi ve işletmeleri buhranlı bir döneme soktu. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olan Samsung, ikinci mali çeyrek kârında düşüş beklediğini açıkladı.

Samsung Electronics bugün yaptığı açıklamada, akıllı telefon ve TV satışlarındaki koronavirüs kaynaklı düşüş nedeniyle ikinci mali çeyrekte kârının düşmesini beklediğini açıkladı. Güney Koreli teknoloji devi, pandemi sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle yıllık tahminlerde bulunmayı reddetti.

Samsung, evden çalışma modeli ve çevrimiçi eğitimlerdeki artışla birlikte bellek yongalarına olan talebi destekleyeceğini, ancak akıllı telefonlar ve TV'lere yönelik manzaranın kasvetli olduğunu belirtti. Samsung'un yonga ürünlerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Han Jin-man, "Belirsizlikler devam etmesine rağmen bellek endüstrisindeki genel koşulların sunucu ve PC talebi nedeniyle elverişli olması muhtemel" dedi.

Koronavirüs salgını Samsung'un gelirlerini de vurdu

Samsung, mobil ve TV ürünlerindeki gelirlerinde ikinci çeyrek için önemli ölçüde düşüş beklediğini belirtti. Şirket bu düşüşü, tüketicilerin temel ihtiyaçlar dışındaki harcamalarını kısmasına ve koronavirüs salgınıyla birlikte mağazaların ve fabrikaların kapanmasına bağlıyor.

Dünyanın bir numaralı bellek yongası ve akıllı telefon üreticisi olan Samsung, ilk çeyrekte faaliyet kârının %3 artışla 6.4 trilyon won'a (5.2 milyar dolar) yükseldiğini ve yongalara artan taleple birlikte telefonlara yapılan pazarlama harcamalarının azaldığını bildirdi. Samsung Electronics hisseleri açıklamanın ardından %0.3 düşüş gösterdi.

Samsung akıllı telefonlarda karlılığı artırdı

Samsung, mobil biriminin işletme kârında bir önceki yıla göre %17 artışla 2.65 trilyon won'a (2.2 milyar dolar) ulaştı. Samsung, mobil ürün satışlarının bir önceki çeyreğe kıyasla düşmesine rağmen, 5G ve diğer premium modellerle karlılığın arttığını ortaya koydu.

Samsung'un TV panellerinden elde ettiği kâr ise arz kesintileri nedeniyle yarı yarıya düşerek 290 milyar won'a (240 milyon dolar) geriledi. Mart ayında Samsung, Çinli şirketlerin genişlemesinden kaynaklanan aşırı arz nedeniyle Çin ve Kore'deki dayanıklı LCD panellerin üretimini 2020 sonuna kadar erteleyeceğini açıklamıştı.