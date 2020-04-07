Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını, tüm sektörler gibi teknoloji sektörünü de etkiledi ancak Samsung’un ilk çeyreğe ilişkin mali bilançosu, bu kriz dönemini çok iyi bir şekilde atlattığını gösteriyor. Firma, ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 5 artışla 44.9 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

Bugüne kadar dünya genelinde 1,3 milyondan fazla insana bulaşan ve 75 bine yakın kişinin hayatına mal olan COVID-19 pandemisi; perakende, ulaşım, otomotiv, spor ve teknoloji gibi pek çok sektörde önemli kırılmalara yol açtı.

Bildiğiniz üzere, özellikle akıllı telefon sektöründeki pek çok firma, üretim üssü olarak ucuz iş gücü nedeniyle Çin’i tercih ediyor. Asya ülkesinin yeni tip koronavirüs salgının merkez noktası olması, Apple, Huawei ve Xiaomi gibi şirketlerin tedarik zincirlerinde önemli kopmalara sebebiyet verdi. Sektörün en büyük markası olan Samsung ise bu süreçten -en azından şu ana kadar- çok fazla zarar görmeden geçiyor.

Samsung, 2020'nin ilk çeyreğinde 44.9 milyar dolar gelir elde etti

Koronavirüs pandemisi patlak verdiğinden beri kazanç rakamlarını açıklayan ilk teknoloji devlerinden biri olan Güney Koreli firma, ilk çeyrek gelirinin yaklaşık yüzde 5 artışla 44.9 milyar dolar olduğunu söyledi. Söz konusu dönemde faaliyet karını yüzde 3 artışla 5.23 milyar dolara yükselten Samsung, güçlü bir iş modeli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Japon yatırım bankası Daiwa Securities’ten analist SK Kim, Amerikan CNBC kanalına verdiği demeçte, Samsung’un bellek yongası biriminin, evden çalışma oranının artmasının bir sonucu olarak veri merkezlerine yönelik ekstra talep nedeniyle kısa vadede iyi performans göstereceğini öne sürüyor.

Samsung'un özellikle tüketici elektroniği bölümün, fiziksel mağazaların kapatılmasından, tedarik zincirinin bozulmasından ve finansal belirsizlikten etkilenmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu henüz şirketin kazanç sonuçlarına henüz yansıtılmamış olabilir, ancak bunun etkilerini uzun vadede görebiliriz.

Teknoloji endüstrisinin bir diğer devi Apple, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle üretimin yavaşlaması ve akıllı telefon talebinin azalması nedeniyle ilk çeyrekte mali hedefine ulaşamayacağını bildirmişti. Cupertinolu şirket, mart ayının sonunda bitecek olan çeyrekte 63 milyar dolar ila 67 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyordu.