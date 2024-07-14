Samsung'un karma gerçeklik başlığı ekim ayında geliştiricilerin elinde olacak.

Samsung'un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Galaxy Unpacked etkinliğinde Z Fold6, Z Flip6 ve Galaxy Watch Ultra gibi cihazlar tanıtılmıştı. Tanıtım etkinliğinin sonunda ise Android XR karma başlık setine ait paylaşımda bulunmuş ve XR platformunun bu yıl geleceğini ifade etmişti.

Business Insider'a göre Moohan kod adıyla geliştirilen ve Qualcomm işlemci kullanan Android karma gerçeklik başlığı, bu yılın ekim ayında geliştiricilerin elinde olacak. Samsung'un yol haritasına göre ürün, Mart 2025'te de son kullanıcıların karşısına çıkacak.

Samsung XR gizemini koruyor

Öte yandan şu an için yeni karma gerçeklik başlığı ile ilgili detaylar bilinmiyor. Samsung'un ne duyuracağı ve nasıl duyuracağı da bu bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor. Firmanın son kullanıcılara yani tüketicilere yönelik keynote etkinliği yapabileceği gibi geliştiricilere yönelik bir konferans da yapabileceği konuşuluyor. Yine de firmanın geliştiricilere ürün çıkmadan önce uygulama geliştirmek için yeterince zaman tanıması bekleniyor.

Başlığın piyasaya bu yılın ilk çeyreğinde çıkması beklenirken Apple'ın da Vision Pro'yu çıkarması ve sonrasında yaşadığı sorunlar, Güney Koreli teknoloji devinin çıkış tarihini sürekli olarak ertelemesine neden olmuştu.

Android denildiğinde akla gelen bir diğer marka olan Google'ın ise kendi karma gerçeklik başlığını çıkarmak gibi bir planı olmadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili olarak ocak ayında bir açıklama yapan firma, öngörülebilir gelecekte böyle bir amaçları olmadığını duyurmuştu.