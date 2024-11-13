Samsung'un Üçe Katlanan Akıllı Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Samsung'un üçe katlanabilir akıllı telefon için aldığı patent sızdırıldı. Bu patentte telefonun nasıl katlandığını da görebiliyoruz.

İlk olarak Huawei'den gördüğümüz üçe katlanabilir akıllı telefon konusunda Samsung da önemli ilerleme kaydetmiş durumda. Firmanın yakın zamanda onaylanan bir patenti, Güney Koreli firmanın üçe katlanabilir akıllı telefonda nasıl bir tasarım ortaya koyacağını da gösteriyor.

Aslında Samsung bu yeni üçe katlanabilen akıllı telefon projesi hakkında çok fazla bilgi paylaşmıyor. ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından onaylanan yeni patent ise üçe katlanabilir telefon hakkında bilgiler sunuyor. Her ne kadar bir patentin olması illâ ürünün de olacağı anlamına gelmese de firmanın üretimde takip ettiği yolu göstermesi açısından önemli.

Z şeklinde katlanacak

Patente baktığımızda Samsung'un Z şeklinde katlanan bir tasarım tercih ettiği karşımıza çıkıyor. Bu katlanma şeklini daha önce de Huawei Mate XT'de görmüştük. Samsung'un üçe katlanabilen akıllı telefonunun henüz belirli bir çıkış tarihi olmadığını da hatırlatalım.

Samsung, üçe katlanabilen bu tasarımı ile kullanışlılığı ve kaliteyi birinci önceliği hâline getiriyor. Bu yüzden de ilginç katlanma yöntemleri geliştirmek yerine sağlam bir tasarıma yöneliyorlar. Firma böylelikle orijinal Galaxy Fold ile birlikte üstlendiği öncü rolünü devam ettirmek istiyor.

Samsung'un üçe katlanabilen akıllı telefonu için henüz açıklanan bir bilgi yok ancak Huawei Mate XT, bu tür bir cihazdan beklememiz gerekenler konusunda bize yol gösteriyor. Mate XT, açıldığında 10,2 inçlik bir 3K ekrana sahip ve bu haliyle bir tablete dönüşüyor. Samsung da benzer bir hamle yapabilir.