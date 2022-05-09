Samsung, internet dünyasının gelişen teknolojilerine ayak uydurmaya devam ediyor. Metaverse'e ve NFT koleksiyonlarına destek veren ve bu konuda çalışmalarına devam eden şirketin bir sonraki hedefi; kendi metaverse'ünü inşa etmek.

Neredeyse tüm sektörlerden pek çok şirket NFT koleksiyonu çıkartmaya devam ederken, internetin gelişen metaverse evreni de giderek büyüyüp gelişiyor. Geçtiğimiz gün de sizlerle metaverse’ün Türkçe karşılığı için önerilen Türkçe karşılığı paylaşmıştık. Metaverse, ilk çıktığı zamanlar tartışmalara sebep olduğu gibi, Türkçe karşılığı için sunulan öneri de benzer tartışmaları beraberinde getirdi.

Ancak tabii ki üzerinde çokça tartışma dönen platform, büyük başarılara imza atmaya devam edecek gibi görünüyor. Şirketler de bu gelişimin bir parçası olmak için çalışmalarına hız kazandırdı. Vestel ve Spotify'ın metaverse dünyasında gerçekleştirdiği çalışmaların ardından sanal dünyaya verdiği destekle bilinen Samsung, kendi metaverse evrenini yaratacağını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan lansmanlarda yeni detaylar gelebilir

Samsung, bu sıralar sıklıkla yeni çalışmalar ve değişimlerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda şirket, ilk metaverse mağazasını açmış ve büyük bir ses getirmişti. Sıklıkla da metaverse'teki gelişmeleriyle gündeme gelen ve sanal dünyadaki gelişmeleri takip eden şirketin bir sonraki hedefi ise kendi metaverse’ünü oluşturmak.

Sanal dünyanın öncü şirketleri arasında yer almak için çalışmalarına hız kazandıran şirketin metaverse planlarıyla ilgili fazla bir detay paylaşılmadı. Ancak Samsung Başkan Yardımcısı Han Jong Hee konuyla ilgili olarak “Samsung’un metaverse versiyonunu meydana getireceğiz. Yeni fikirler üreterek, bunları gerçekleştirmemiz konusunda bizlere yardımcı olun. Müşterilerin yeni deneyimleri yaşamalarını sağlamak için metaverse cihazlarını ve çözümlerini piyasaya süreceğiz” sözlerini dile getirdi. Metaverse ile ilgili detaylar için ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek lansmanlarda daha fazla ayrıntı verilebileceği işaret edildi.

Peki bu ne anlama geliyor?

Biliyorsunuz ki Samsung, NFT koleksiyonları ve sanal dünyayla ilgili yaptığı çalışmalarla sıklıkla gündeme geliyor. Hatta son teknoloji cihazlarının tanıtımını bile metaverse'de gerçekleştirmiş ve büyük ilgi görmüştü. Şirketin, kendi metaverse'ünü açması ilerleyen günlerde kendi evreninde yeni cihazlarını tanıttığını da görebileceğimiz anlamına geliyor. Tabii açıklamalarda konuyla ilgili fazla bir detay yok ancak 'Samsung'un metaverse versiyonu' cümlesi eminiz ki büyük birçoğunuz da farklı fikirler uyandırmıştır. Örneğin; Samsung'tan almak istediğiniz bir ürün için Samsung'un sanal evreninde dolaşmak ve farklı deneyimler yaşamak bu bağlamda gerçekten hoş olabilir.

Samsung'un metaverse evreniyle ilgili detaylar için biraz daha beklememiz gerektiği kesin. Ancak haber, şimdiden metaverse hayranlarında heyecan yaratmayı başardı. Bakalım bu yeni evrende, metaverse'te görmeye alışık olduğumuz deneyimlerden farklı olarak neler göreceğiz. Belki de şirketin kendi kripto parasını veya NFT pazaryerine evrenin içinde yer verildiğini görebiliriz. Yeni gelişmeler geldikçe, sizlere aktarmaya devam edeceğiz.