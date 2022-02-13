Vestel CEO'su Turan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda uzun zamandır yatırım yapan şirket bu defa da metaverse'e girmeye hazırlanıyor. Vestel, metaverse'te ilk mağazasının açılışını yakında yapacak.

Metaverse arsa fiyatlarıyla, firmaların verdiği reklamlarla ve daha birçok konuda gündem olmaya devam ediyor. Bununla birlikte birçok şirkette metaverse’e girmek için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde de dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden biri olan Mc Donald’s metaverse’te sanal restoranlar açacağını duyurmuştu. Belli ki bu düşünceye sahip olan tek şirket Mc Donald’s değilmiş.

Belli ki bu düşünceye sahip olan tek şirket Mc Donald’s değilmiş. Teknoloji devi Vestel’in CEO’su Turan Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Vestel önümüzdeki günlerde metaverse dünyasına girmeye hazırlanıyor. Şirket ayrıca metaverse’te çalışanlarına ve tüketicilerine farklı deneyimler sunacak çalışmalarının yanında, sanal fabrikalar da kurmayı planlıyor.

“Metaverse evrenindeki ilk Vestel mağazamızın açılışını yapacağız”

Uzun zamandır sanal gerçeklik, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik alanlarında yatırımlar yapan Vestel, metaverse dünyasında sanal bir showroom ve sanal fabrika projesini hayata geçirmeye hazılanıyor. Şirket, Metaverse’te tüketicilerinin ürünleri deneyimleyip, alışveriş yapabilmesini ve ürünler hakkında bilgi alabilmesini amaçlıyor. Vestel CEO’su Turan Erdoğan bu yeni projeyle ilgili “Akıllı teknolojiler Vestel’i Vestel yapan en önemli bileşenlerden biri. Teknolojiyi dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacıyla kullanıyoruz. Akıllı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla akıllı şehirler ve akıllı evlerin arttığı, eğitime uzaktan erişimle fırsat eşitliğinin sağlandığı, sanal gerçekliğin iş dünyasına yön verdiği, yapay zekânın hayatımızın önemli bir parçası olacağı bir gelecek bizi bekliyor ve bu gelecek hiç de uzak değil. Vestel olarak bu geleceğe hazırlanıyoruz. Şimdi de somut bir adım atarak yeni dijital evren Metaverse evreninde ilk Vestel mağazamızın açılışını yapacağız” dedi.

Ayrıca CEO Erdoğan, Meta (Facebook) ile kalıcı adımlar atabilmek için sürekli dirsek temasında olduklarını ve bu ortaklığın Vestel için çok kıymetli olduğunu belirtti ve sözlerine şunları ekledi: “Dünyamız büyük bir hızla değişiyor. Bu değişime ayak uyduran değil, en hızlı şekilde adapte olan, büyük bir çoğunluğuna öncülük eden bir marka olarak değişime öncülük etme rolümüzü dijital evrende varoluşla destekleyeceğiz.”